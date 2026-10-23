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Bacio drogu i počeo bježati: Uhapšen radnik KPZ-a Zenica i pratilac Rusmira Isaka

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23.10.2026 09:58

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Бацио дрогу и почео бјежати: Ухапшен радник КПЗ-а Зеница и пратилац Русмира Исака
Foto: Facebook

Zaposleni u Kazneno-popravnom zavodu zatvorenog tipa Zenica Ibrahim Handanović (29) uhapšen je sinoć u Zenici nakon dramatične policijske potjere, nezvanično je potvrđeno za „Kliks“.

Handanović, koji radi kao pripadnik zatvorske policije u KPZ-u Zenica, u javnosti je poznat i kao pratilac direktora ovog zavoda Rusmira Isaka, inače sina federalnog ministra unutrašnjih poslova Rame Isaka.

Prema dostupnim informacijama, patrola Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona sinoć je pokušala da izvrši redovnu kontrolu Handanovića.

U trenutku kada su mu se policijski službenici približili, on je odbacio paketić sa praškastom materijom koja svojim izgledom podsjeća na opojnu drogu, a potom se dao u bjekstvo, nakon čega je uhapšen.

Iz policije je rečeno da je u toku prikupljanje operativnih dokaza, nakon čega će se oglasiti Ministarstvo unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona sa više informacija.

Handanović je godinama aktivan u borilačkim sportovima u Zenici, te je dugogodišnji član Kluba borilačkih vještina „Isak-Ze“, koji vodi porodica Isak. Nastupao je na domaćim i regionalnim bokserskim turnirima i prvenstvima u poluteškoj kategoriji.

Pored posla u zatvorskoj straži KPZ-a Zenica, Handanović je u proteklom periodu redovno viđan u društvu direktora zatvora Rusmira Isaka, obavljajući i poslove njegovog pratioca.

Povodom sinoćnjeg incidenta Kliks je kontaktirao direktora KPZ-a Zenica Rusmira Isaka, koji tvrdi da je zatečen informacijama koje je pročitao u medijima.

„Šokiran sam, ne mogu da vjerujem. Dajem punu podršku institucijama i, ukoliko se ispostavi da je istina, ovakvi ne smiju biti u našim redovima. Kada dobijem zvaničnu informaciju iz Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, koje me još nije kontaktiralo, sve ću uraditi u okviru svojih nadležnosti. Ograđujem se od njega i naglašavam da je zaposlen u zatvoru i prije mog mandata“, izjavio je Isak.

Na pitanje da li se Handanović jutros pojavio na radnom mjestu u zeničkom zatvoru, Isak je potvrdio da nije došao, iako je trebalo.

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Tagovi :

Ibrahim Handanović

Zenica

Rusmir Isak

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