Saobraćajna nesreća u BiH, stradao pješak

Autor:ATV redakcija
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Pješak je poginuo večeras u saobraćajnoj nesreći na magistralnom putu u Topčić Polju kod Zenice.
U nesreći je učestvovao i automobil "mercedes", kojim je upravljao E. Č. iz Zenice, rečeno je iz MUP-a Zeničko-dobojskog kantona.
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Saobraćajna nesreća prijavljena je policiji u 19.25 časova, a okolnosti pod kojima se dogodila biće utvrđene nakon uviđaja, prenosi Srna.
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