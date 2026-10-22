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Saobraćajna nesreća u BiH, stradao pješak

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22.10.2026 21:30

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Саобраћајна несрећа у БиХ, страдао пјешак

Pješak je poginuo večeras u saobraćajnoj nesreći na magistralnom putu u Topčić Polju kod Zenice.

U nesreći je učestvovao i automobil "mercedes", kojim je upravljao E. Č. iz Zenice, rečeno je iz MUP-a Zeničko-dobojskog kantona.

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Saobraćajna nesreća prijavljena je policiji u 19.25 časova, a okolnosti pod kojima se dogodila biće utvrđene nakon uviđaja, prenosi Srna.

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Saobraćajna nesreća

Zenica

Poginuo pješak

udes

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