Incident u kafiću: Gačanin Bilećaninu slomio nos

Kako ATV nezvanično saznaje, tuča se desila u kafiću u centru Gacka u večernjim satima.

Sve je prijavljeno policiji.

"Tuča se desila u jednom gatačkom kafiću. Oba učesnika su bila pod dejstvom alkohola. Konstatovane povrede su teške tjelesne povrede pa će sve ovo biti kvalifikovano kao krivično djelo", kaže ATV-ov izvor iz Policijske uprave Trebinje.

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Povrijeđeni Bilećanin rano jutros javio se u trebinjski Urgentni centar.

"U ranim jutarnjim časovima javio nam se jedan mladić. Ima povredu nosa koju je zadobio od udarca i ima povredu koljena koju je prema njegovim riječima zadobio kada se proklizao. Odrađena su snimanja i ima prelom nosnih kostiju pa je pregledan od strane ORL. Što se tiče noge stavljena je longeta i predložen magnet da se uradi", kažu za ATV iz trebinjskog Urgentnog centra.