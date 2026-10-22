Trinaestogodišnji učenik osumnjičen je za napad nožem na nastavnicu i učenike u rumunskoj Bistrici.

Istražitelji su otkrili njegov onlajn dnevnik od oko 50 stranica u kojem je, prema navodima medija, opisivao planove za napad.

U napadu nožem u Osnovnoj školi „Štefan čel Mare“ u rumunskom gradu Bistrici povrijeđeni su nastavnica matematike (28) i učenici, među kojima je i dvanaestogodišnji dječak. S

Slučaj je izazvao uznemirenost javnosti nakon što su istražitelji otkrili onlajn dnevnik osumnjičenog trinaestogodišnjaka, u kojem je, prema navodima rumunskih medija, na oko 50 stranica opisivao svoje namjere i planove.

Nastavnica je zadobila povrede čela, predjela ispod oka i grudnog koša, zbog čega je operisana i zadržana u bolnici. Prema posljednjim informacijama, njeno stanje je stabilno i oporavlja se uz ljekarski nadzor.

Dvanaestogodišnji dječak povrijeđen je u predjelu glave, uha, ramena i grudnog koša. Nakon pregleda i ukazane pomoći pušten je iz bolnice na kućno liječenje, piše „Observatornjuz.ro“.

Za napad je osumnjičen trinaestogodišnji učenik, koji je, prema izjavi glavnog tužioca Tužilaštva pri Sudu u Bistrici-Nasaudu, Adrijana Bričijua, najvjerovatnije unaprijed isplanirao napad iz rasnih pobuda. Tužilac je naveo i da dječak nakon incidenta nije pokazivao znake kajanja.

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Prema njegovim riječima, dječak je od kuće ponio nož na preklapanje, fantomku, kacigu vojnog tipa i rukavice. Opremu je stavio u školskom toaletu, nakon čega se uputio prema učionici u kojoj se nalazio učenik kojeg je namjeravao da napadne.

Tužilac je naveo da je osumnjičeni vjerovatno bio motivisan time što je drugog učenika smatrao Indijcem, najvjerovatnije zbog tamnije boje kože. Njih dvojica ranije nisu imala sukobe.

Kada je stigao do učionice u kojoj je nastavu pohađao godinu dana mlađi učenik, napadač je pokucao na vrata. Kada je nastavnica matematike izašla u hodnik, više puta ju je nožem povrijedio u predjelu glave i grudnog koša.

Jedan učenik pokušao je da pomogne nastavnici, nakon čega je napadač ušao u učionicu i počeo da traži dječaka kojeg je namjeravao da povrijedi.

Drugi učenik stao je u odbranu dječaka koji je bio meta napada, ali je i sam povrijeđen nožem u predjelu glave. Učenik kojeg je napadač tražio takođe je zadobio povredu, i to u predjelu leđa, naveo je tužilac.

U pomoć povrijeđenima pritekli su školski čuvar i nastavnik fizičkog vaspitanja. Uspjeli su da savladaju osumnjičenog i oduzmu mu nož.

Otkriven onlajn dnevnik od oko 50 stranica

Trinaestogodišnjak je svoje namjere detaljno opisivao u onlajn dnevniku od oko 50 stranica. Prema pisanju rumunskih medija, u njemu je sastavio spisak učenika koje je želio da napadne i naveo razloge za svoje postupke.

U dnevniku je, kako se navodi u medijskim izvještajima, opisivao i plan da oduzme oružje policajcu. Postavlja se i pitanje da li su nadležni na vrijeme prepoznali znake upozorenja.

„Prvo ću zapaliti vrata kancelarije, a zatim ću se popeti na drugi sprat i napasti ih. Na vijestima su govorili da će oko škola biti više policajaca. Pa, možda ubijem jednog i uzmem mu oružje“, napisao je, prema navodima rumunskih medija.

Prema istim izvještajima, učenik sedmog razreda nije slučajno odabrao datum napada, već ga je planirao neposredno nakon rođendana školskog druga kojeg je želio da povrijedi.

Glavna meta napadača navodno je bio školski drug romske nacionalnosti, dok je još četvoricu dječaka optuživao da su ga maltretirali. Nakon napada, roditelji šestoro učenika i povrijeđena nastavnica zatražili su mjere zaštite.

U dnevniku je tinejdžer, prema navodima iz izvještaja, na desetinama stranica pisao o razlozima koji su ga naveli na napad, izvorima inspiracije, vršnjačkom nasilju i mržnji kojoj je, kako je tvrdio, bio izložen na internetu. Istovremeno je iznosio i ambiciozne planove, poput pisanja više knjiga i osnivanja političke stranke.

„Prve misli o napadu imao sam kada je vršnjačko nasilje postalo fizičko i kada sam imao modrice po cijelom tijelu. Pisao sam manifeste, a ovo je treći, i sve sam planirao još od februara ove godine“, navodi se u njegovom dnevniku.

Tužilac: Osumnjičeni nije pokazivao kajanje

Trinaestogodišnjak do sada nije saslušan, kao ni njegova majka, koja boravi s njim dok je hospitalizovan u klinici za dječju psihijatriju u Kluž-Napokiju.

U međuvremenu je pretresena porodična kuća, koja se nalazi u ruralnom području udaljenom oko 13 kilometara od Bistrice.

Na pitanje da li je riječ o radikalizaciji maloljetnika, glavni tužilac rekao je da to ne može da potvrdi. Ipak, ponovio je da dječak nakon napada nije pokazivao kajanje.

„Nije ostavljao utisak osobe koja se kaje. Nije pokazivao da žali zbog onoga što je uradio i nije djelovao kao da ga je događaj potresao. Ne znam u kojoj mjeri je bio svjestan svojih postupaka“, izjavio je Bričiju.

On je naveo i da su tužioci Direkcije za istraživanje organizovanog kriminala i terorizma (DIICOT) razmatrali da li je slučaj u njihovoj nadležnosti. Zaključeno je da je za istragu nadležno Tužilaštvo pri Sudu u Bistrici-Nasaudu, koje vodi postupak zbog sumnje na pokušaj ubistva.

Prema riječima glavnog tužioca, osumnjičeni zbog uzrasta od 13 godina ne može krivično da odgovara za djelo za koje se tereti. O eventualnim daljim mjerama odlučivaće Generalna direkcija za socijalnu pomoć i zaštitu djece, prenosi „Telegraf.rs“.