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Dramatične scene: Novinar spasio vozača sekundu prije nego što je automobil potpuno potonuo

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22.10.2026 13:35

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Драматичне сцене: Новинар спасио возача секунду прије него што је аутомобил потпуно потонуо
Foto: X / 7NewsMelbourne

Australijski televizijski reporter i prolaznik spasili su muškarca iz automobila koji je bio zahvaćen poplavama, a snimak njihovog junačkog djela, obišao je svijet.

Vil Marej, novinar australijskog javnog servisa Ej-Bi-Si, izvještavao je o poplavama sjeverno od grada Brizbejna u saveznoj državi Kvinslend, kada je jedan muškarac vozio terensko vozilo kroz vodu.

Vozilo se potom ugasilo i počelo da tone.

Marej i još jedan muškarac doplivali su do automobila i izvukli vozača iz vozila, nekoliko trenutaka prije nego što je potpuno potonulo.

„Njih dvojica su definitivno spasili život tom čovjeku. U to nema sumnje“, izjavila je snimateljka Ej-Bi-Sija Liz Pikering, koja je svjedočila događaju.

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Tagovi :

Poplave

Australija

spasavanje

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