Dramatične scene: Novinar spasio vozača sekundu prije nego što je automobil potpuno potonuo

Australijski televizijski reporter i prolaznik spasili su muškarca iz automobila koji je bio zahvaćen poplavama, a snimak njihovog junačkog djela, obišao je svijet.

Vil Marej, novinar australijskog javnog servisa Ej-Bi-Si, izvještavao je o poplavama sjeverno od grada Brizbejna u saveznoj državi Kvinslend, kada je jedan muškarac vozio terensko vozilo kroz vodu.

This is the moment a man was rescued from a sinking car in flood waters in Australia. TV reporter Will Murray and a bystander swam in to save the man after he drove his four-wheel drive into the water and the car stalled and began to sink. 170mm of rain had fallen that morning in the town of Morayfield in the state of Queensland. #News #Channel4News #Australia #Flood #Rescue — Channel 4 News (@Channel4News) October 22, 2026

Vozilo se potom ugasilo i počelo da tone.

Marej i još jedan muškarac doplivali su do automobila i izvukli vozača iz vozila, nekoliko trenutaka prije nego što je potpuno potonulo.

ABC reporter Will Murray and another bystander rescued a trapped driver from a sinking ute in floodwaters at Morayfield, Queensland, pulling him free just three seconds before the vehicle went completely underwater. https://t.co/8WzKOhGD3G — 7NEWS Melbourne (@7NewsMelbourne) October 22, 2026

„Njih dvojica su definitivno spasili život tom čovjeku. U to nema sumnje“, izjavila je snimateljka Ej-Bi-Sija Liz Pikering, koja je svjedočila događaju.