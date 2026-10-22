Na globalnom planu: Nemiri i poplave u Evropi

U novom izdanju emisije „Na globalnom planu” donosimo informacije u žiži javnosti Evrope i svijeta.

Revolucija u Francuskoj: Policijski čas, sukobi demonstranata i policije, uništavanje imovine i pljačke.

Francuska se sprema za nove demonstracije - vlast najavljuje promjenu taktike, građani nezadovoljni.

Razgovaramo sa Bojanom Kondić Panić, šefom Predstavništva Republike Srpske u Francuskoj.

Španija i Francuska u borbi sa poplavama. Kritično i na Krimu i u Meksiku.

Jedan od najvećih i najpoznatijih festivala obasjao Berlin, a medvjed prošetao bibliotekom u Kaliforniji.

Od aktuelnih dešavanja i globalnih izazova do zanimljivih razgovora i priča koje privlače pažnju javnosti „Na globalnom planu ” donosi pregled najvažnijih tema sa svih meridijana.

Emisiju uređuje i vodi Ines Đanković.

„Na globalnom planu ” četvrtkom u 20 časova i 10 minuta.