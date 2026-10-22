Logo

„Časne sestre“ stigle u Banjaluku? Jezivi trend širi se regionom!

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
22.10.2026 14:00

Komentari:

0
Након Србије, земаља региона, али и свијета, одакле је кренуо овај језиви тренд, који подсјећа на филмове страве и ужаса, дошао је и у Бањалуку.
Foto: TikTok/printscreen

Na društvenoj mreži TikTok jedan od korisnika objavio je video snimke, na kojima tvrdi da je bizarni trend "časne sestre" stigao i u Banjaluku.

Osobe prerušene u časne sestre, odnosno obučene u odjeću, koja podsjeća na odoru, koju nose časne sestre i sa jakom šminkom na licu, koja asocira na horor „The Nun“ stigle su u Banjaluku, navodi jedan od korisnika na društvenoj mreži TikTok.

Ovaj neobičan prizor, prema tvrdnji pomenutog korisnika, zabilježen je u banjalučkom naselju Mejdan, gdje su, prema objavi koja se širi društvenim mrežama, viđene osobe odjevene poput časnih sestara, sa maskama preko lica.

@onajstovozigolfa Sjeba branik na golfu zbog budala 🤣🤦‍♂️#groka #banjaluka #banjaluka❤ #balkan #balkanfyp ♬ audio originale - mamita

Međutim, ukoliko obratite pažnju na pozadinu videa, koji je objavljen, jasno je da se ne radi o banjalučkom naselju.

Da li je ovo najava dolaska "časnih sestara"?

Slični snimci prethodnih dana izazvali su veliku pažnju u Srbiji, gdje su osobe obučene u crne odore i sa bijelim maskama viđene u više mjesta.

@onajstovozigolfa Kad ih hvatamo? 🤣 #groke #groka #banjaluka #banjaluka❤ #balkan ♬ original sound - 𝒜

Pojedini građani bili su uznemireni, a na društvenim mrežama pojavile su se brojne teorije o tome ko su misteriozne figure i šta zapravo rade.

Kako su navodili stanovnici u naseljima širom Srbije gdje su se i pojavljivale „časne sestre“, djeca su prestravljena, te nisu smjela ni napuštati domove, posebno u večernjim satima.

Šta se krije iza ovog bizarnog trenda još uvijek nije poznato, osim da je uznemirio veliki broj ljudi u regionu, a nadamo se da neće uskoro prošetati nekim od naših naselja.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Banjaluka

Časna sestra

Obilićevo

TikTok

video snimak

Komentari (0)

Pročitajte više

Њиве у Бешки код Инђије, према наводима који се шире друштвеним мрежама, након што падне мрак постају мјесто необичних сусрета са особама обученим у одјећу часних сестара, пише.

Srbija

Jeza u selu kod Inđije: „Časne sestre“ iskaču iz mraka, djeca prestravljena

1 sedm

0

Više iz rubrike

Fotografija hrama Hrista Spasitelja u Banjaluci

Banja Luka

Vozači, obratite pažnju: U nedjelju obustava saobraćaja u Banjaluci

3 h

0
Еко Топлане Бањалука гријање грејна сезона Бањалука

Banja Luka

Gdje je 14 miliona KM za grijanje u Banjaluci? Ninković upozorava na probleme od januara

5 h

0
Квалитет зрака у Бањалуци

Banja Luka

Zagađen vazduh u Banjaluci: Ove grupe građana treba da izbjegavaju boravak napolju

5 h

0
Ове бањалучке улице сутра остају без струје

Banja Luka

Ove banjalučke ulice sutra ostaju bez struje

20 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

06

Na globalnom planu: Nemiri i poplave u Evropi

14

00

„Časne sestre“ stigle u Banjaluku? Jezivi trend širi se regionom!

13

56

CERT Srpske upozorava: Mogući hakerski napadi

13

49

Šta se dešava kada Drina ostane bez dovoljno vode: HE Višegrad ima poseban režim rada

13

41

Hidroelektrane na Drini proizvele više od 712 gigavat-časova struje

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima