„Časne sestre“ stigle u Banjaluku? Jezivi trend širi se regionom!

Na društvenoj mreži TikTok jedan od korisnika objavio je video snimke, na kojima tvrdi da je bizarni trend "časne sestre" stigao i u Banjaluku.

Osobe prerušene u časne sestre, odnosno obučene u odjeću, koja podsjeća na odoru, koju nose časne sestre i sa jakom šminkom na licu, koja asocira na horor „The Nun“ stigle su u Banjaluku, navodi jedan od korisnika na društvenoj mreži TikTok.

Ovaj neobičan prizor, prema tvrdnji pomenutog korisnika, zabilježen je u banjalučkom naselju Mejdan, gdje su, prema objavi koja se širi društvenim mrežama, viđene osobe odjevene poput časnih sestara, sa maskama preko lica.

Međutim, ukoliko obratite pažnju na pozadinu videa, koji je objavljen, jasno je da se ne radi o banjalučkom naselju.

Da li je ovo najava dolaska "časnih sestara"?

Slični snimci prethodnih dana izazvali su veliku pažnju u Srbiji, gdje su osobe obučene u crne odore i sa bijelim maskama viđene u više mjesta.

Pojedini građani bili su uznemireni, a na društvenim mrežama pojavile su se brojne teorije o tome ko su misteriozne figure i šta zapravo rade.

Kako su navodili stanovnici u naseljima širom Srbije gdje su se i pojavljivale „časne sestre“, djeca su prestravljena, te nisu smjela ni napuštati domove, posebno u večernjim satima.

Šta se krije iza ovog bizarnog trenda još uvijek nije poznato, osim da je uznemirio veliki broj ljudi u regionu, a nadamo se da neće uskoro prošetati nekim od naših naselja.