„Časne sestre“ stigle u Banjaluku? Jezivi trend širi se regionom!

Autor:ATV redakcija
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Na društvenoj mreži TikTok jedan od korisnika objavio je video snimke, na kojima tvrdi da je bizarni trend "časne sestre" stigao i u Banjaluku.
Osobe prerušene u časne sestre, odnosno obučene u odjeću, koja podsjeća na odoru, koju nose časne sestre i sa jakom šminkom na licu, koja asocira na horor „The Nun“ stigle su u Banjaluku, navodi jedan od korisnika na društvenoj mreži TikTok.
Ovaj neobičan prizor, prema tvrdnji pomenutog korisnika, zabilježen je u banjalučkom naselju Mejdan, gdje su, prema objavi koja se širi društvenim mrežama, viđene osobe odjevene poput časnih sestara, sa maskama preko lica.
@onajstovozigolfa Sjeba branik na golfu zbog budala 🤣🤦♂️#groka #banjaluka #banjaluka❤ #balkan #balkanfyp ♬ audio originale - mamita
Međutim, ukoliko obratite pažnju na pozadinu videa, koji je objavljen, jasno je da se ne radi o banjalučkom naselju.
Slični snimci prethodnih dana izazvali su veliku pažnju u Srbiji, gdje su osobe obučene u crne odore i sa bijelim maskama viđene u više mjesta.
@onajstovozigolfa Kad ih hvatamo? 🤣 #groke #groka #banjaluka #banjaluka❤ #balkan ♬ original sound - 𝒜
Pojedini građani bili su uznemireni, a na društvenim mrežama pojavile su se brojne teorije o tome ko su misteriozne figure i šta zapravo rade.
Kako su navodili stanovnici u naseljima širom Srbije gdje su se i pojavljivale „časne sestre“, djeca su prestravljena, te nisu smjela ni napuštati domove, posebno u večernjim satima.
Šta se krije iza ovog bizarnog trenda još uvijek nije poznato, osim da je uznemirio veliki broj ljudi u regionu, a nadamo se da neće uskoro prošetati nekim od naših naselja.
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