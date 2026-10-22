Zagađen vazduh u Banjaluci: Ove grupe građana treba da izbjegavaju boravak napolju

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Povećano zagađenje vazduha u Banjaluci ovog jutra moglo bi negativno uticati na zdravlje građana, posebno osoba koje imaju problema sa srcem i disajnim organima.
Kod osoba koje boluju od astme i drugih bolesti disajnih organa, kao i kod srčanih bolesnika, moguće je pogoršanje simptoma i intenziteta bolesti, dok bi i ostali građani mogli početi osjećati negativne posljedice zagađenja, kako navode iz Zrak.ekoakcija
Poseban oprez preporučuje se plućnim i srčanim bolesnicima, trudnicama, djeci i starijim osobama, kojima se savjetuje da smanje fizičke aktivnosti na otvorenom.
Građanima se savjetuje da prate stanje kvaliteta vazduha i prilagode svoje aktivnosti trenutnim uslovima, posebno ukoliko primijete otežano disanje, kašalj ili druge tegobe.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Banja Luka
16 h0
Banja Luka
22 h3
Banja Luka
22 h0
Banja Luka
1 d0
Najnovije
Najčitanije
09
53
09
44
09
35
09
32
09
29
Trenutno na programu