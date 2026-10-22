Zagađen vazduh u Banjaluci: Ove grupe građana treba da izbjegavaju boravak napolju

Povećano zagađenje vazduha u Banjaluci ovog jutra moglo bi negativno uticati na zdravlje građana, posebno osoba koje imaju problema sa srcem i disajnim organima.

Kod osoba koje boluju od astme i drugih bolesti disajnih organa, kao i kod srčanih bolesnika, moguće je pogoršanje simptoma i intenziteta bolesti, dok bi i ostali građani mogli početi osjećati negativne posljedice zagađenja, kako navode iz Zrak.ekoakcija

Poseban oprez preporučuje se plućnim i srčanim bolesnicima, trudnicama, djeci i starijim osobama, kojima se savjetuje da smanje fizičke aktivnosti na otvorenom.

Građanima se savjetuje da prate stanje kvaliteta vazduha i prilagode svoje aktivnosti trenutnim uslovima, posebno ukoliko primijete otežano disanje, kašalj ili druge tegobe.