Počelo grijanje u Banjaluci, ali cijevi pucaju: Moglo bi doći do poskupljenja?

Grijna sezona u Banjaluci zvanično je počela, ali je pokretanje sistema daljinskog grijanja, kao što su Eko toplane prethodnih mjeseci više puta upozoravale, praćeno brojnim kvarovima na dotrajaloj distributivnoj mreži, saopšteno je iz ovog preduzeća.

- Nakon punjenja sistema i uspostavljanja radnog pritiska došlo je do pucanja cjevovoda na više lokacija u gradu, što uzrokuje značajne gubitke vode i zahtijeva kontinuiranu dopunu sistema. Tehničke ekipe Eko toplana svakodnevno su angažovane na lociranju i sanaciji kvarova, kako bi se obezbijedila što stabilnija isporuka toplotne energije - saopštili su.

Ističu da problemi sa kojima se danas suočavaju nisu neočekivani.

- Eko toplane su tokom prethodnog perioda u više navrata upozoravale Grad Banjaluka i nadležne institucije na dotrajalost distributivne mreže, nedovoljna sredstva za njenu rekonstrukciju i finansijske rizike koji mogu ugroziti stabilnost sistema daljinskog grijanja - naveli su u saopštenju.

Podsjećaju da su još 9. aprila 2026. godine Gradu Banjaluka uputili zahtjev za davanje saglasnosti na korekciju cijene isporučene toplotne energije od 52 odsto, kao i zahtjev za obezbjeđenje finansijske podrške neophodne za funkcionisanje sistema.

Zatražena je isplata neizmirenih sredstava subvencija, odnosno grantova za 2024, 2025. i 2026. godinu, uz obezbjeđenje finansiranja po modelu podrške koji je primjenjivan tokom 2023. godine.

Ukupan iznos potrebnih grant sredstava, uključujući neizmirene obaveze iz prethodnog perioda i sredstva za tekuću godinu, dostigao je približno 13 miliona KM.

- Nakon prvobitnih zahtjeva uslijedile su dodatne urgencije i obraćanja nadležnim institucijama, uz jasno upozorenje da su predložene odluke neophodne za stabilan početak grijne sezone 2026/2027. Uprkos pravovremeno dostavljenim zahtjevima, analizama i ponovljenim upozorenjima, do danas nije obezbijeđeno odgovarajuće sistemsko rješenje od strane nadležnih gradskih organa - naveli su.

Podsjećaju da su proizvodna postrojenja kojima upravljaju Eko toplane prošla potrebne remontne aktivnosti i u sezonu su ušla potpuno spremna su za rad.

- Međutim, distributivna mreža, koja je u vlasništvu Grada Banjaluka, zahtijeva značajna investiciona ulaganja. Zbog nedostatka sredstava, tokom ovogodišnjeg remontnog perioda nije bilo moguće izvršiti sve neophodne sanacije, zbog čega su određene kritične dionice ostale nesanirane - istakli su u saopštenju.

Posljedice takvog stanja sada se manifestuju kroz učestale kvarove, velike gubitke vode i otežanu stabilizaciju sistema na početku grijne sezone.

- Eko toplane nastavljaju da preduzimaju sve raspoložive mjere kako bi se kvarovi što prije otklonili i korisnicima obezbijedila uredna isporuka toplotne energije. Istovremeno, smatramo svojom obavezom da javnost upoznamo sa činjenicom da se dugogodišnji problemi distributivne mreže ne mogu trajno riješiti pojedinačnim intervencijama, bez odgovarajućih ulaganja i odluka nadležnih institucija - istakli su.

Dodali su da građani Banjaluke zaslužuju pouzdan i stabilan sistem grijanja.

- Za njegovo dugoročno funkcionisanje neophodno je da svi nadležni, u okviru svojih odgovornosti, bez daljeg odlaganja preduzmu konkretne korake - zaključili su.

(RTRS)