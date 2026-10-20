Grijanje po optimumu, kvarovi po starom

Nekoliko toplijih dana dovoljno je da se otvori pitanje režima grijanja i i propisanog optimuma. U stanovima se, prema propisima, obezbjeđuje temperatura od 20 stepeni, uz odstupanje od jednog stepena, a dok se vremenske prilike mijenjaju, režim grijanja ostaje u okvirima propisanog optimuma.

"Režim proizvodnih i distributivnih sistema usklađuje se sa spoljašnjom temperaturom. Prema Odluci o opštim uslovima za proizvodnju, isporuku i korištenje toplotne energije, Eko toplane su u obavezi da potrošačima obezbijede temperature grijanih prostora 20 stepeni Celzijusa, uz mogućnost odstupanja +/- jedan stepen", saopšteno je iz Eko toplana.

Da propisani optimum nije nužno i mjera komfora za svakoga, smatra i predsjednik Skupštine grada. Temperatura u stanu, kaže, zavisi i od izolacije i kvaliteta stolarije, ali i od ličnog osjećaja. Potreba za prilagođavanjem postoji, no konkretnih promjena režima za sada nema.

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"Pretpostavljam da svako od nas osjeća komfor ili obrnuto sa 21 stepen u samoj prostoriji mislim da je potrebno sigurno prilagođavati se i vanjskoj temperaturi ali dosta toga zavisi od termoizolacionih materijala stolarije i vjerujem da će oni ljudi koji se bave time izaći sa objašnjenjem da 21 stepen možda nije prihvatljiv za unutrašnji prostor", rekao je Ljubo Ninković, predsjednik Skupštine grada Banjaluka.

Dok se o temperaturi u stanovima može raspravljati, dotrajala toplovodna mreža odavno je najveći problem. Gradonačelnik tvrdi da su kvarovi nakon pokretanja sistema očekivani, ali i da slijedi ulaganje od deset miliona maraka u rekonstrukciju kritičnih dionica.

"Kada pustite u sistem svu energiju nakon dužeg perioda kada nije bila grejna sezona imate kvarove koji su prirodni mi imamo kvarove kod 400 korisnika preko 20 000 vi računajte da je to procenat statističke greške ali onome ko je problem to je problem mi idemo da li je beogradska ulica da li ulica Jovana Dučića ili neki krajevi gdje smo uložili 200 000 sada ulažemo 10 miliona", rekao je Draško Stanivuković, gradonačelnik Banjaluke.

Deset miliona maraka zvuči kao ozbiljan korak ka rješenju, ali za ovu grijnu sezonu već je kasno, upozorava odbornik Igor Mandić. Zbog skupštinskih procedura i kasnog odobravanja, ozbiljnija rekonstrukcija ponovo je na čekanju.

"Ove godine od ozbiljne rekonstrukcije toplovodne mreže nema ništa, ono što je suštinski problem što su sve češći kvarovi na toplovodoj mreži i zato je problem sve izraženiji jer je mreža stara kvarovi su česti i tu nastaju problemi i dalje su gubici ogromni radi se od 800 do 900 kubika na dnevnom nivou", rekao je Igor Mandić, odbornik liste za pravdu i red u Skupštini grada Banjaluka.

Dok se deset miliona maraka najavljuje kao rješenje, ova grijna sezona prolaziće bez ozbiljnije rekonstrukcije mreže. Kvarovi će se sanirati, gubici ostati, a sistem koji godinama čeka obnovu nastaviće da zavisi od privremenih rješenja.