Naziv supe u bolnici izazvao skandal u Njemačkoj

Naziv supe izazvao je žestoke kritike na društvenim mrežama, a nakon upozorenja da je riječ o diskriminirajućem izrazu, bolnica u Drezdenu pokrenula je istragu

Naziv "Zigeunersuppe", odnosno "ciganska supa", na automatu za hranu koji se navodno nalazi u gradskoj bolnici u Drezdenu izazvao je raspravu na društvenim mrežama u Njemačkoj.

Kritike su usmjerene na izraz koji mnogi smatraju diskriminatornim zbog njegove istorijske povezanosti sa predrasudama, društvenim isključivanjem i progonom.

Slučaj je otvorio pitanje primjerenosti takvih naziva u javnim ustanovama, posebno u bolnici, koja bi trebalo da bude mjesto jednakog i dostojanstvenog postupanja prema svim ljudima, bez obzira na njihovo porijeklo, piše Fenix magazin.

Kritike zbog spornog izraza

Na sporni naziv upozorile su stranice na društvenim mrežama "Aktivistmuss" i "Hogesatzbau", koje se, kako navode u svom opisu, bave javnim ukazivanjem na govor mržnje i njegove autore.

U objavi su kritikovale činjenicu da se proizvod sa takvim nazivom navodno nudi u automatu u bolnici Drezden-Fridrihštat.

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Autori objave ironično su primijetili da se čini kao da je jelovnik automata ostao zaglavljen u sedamdesetim godinama prošlog vijeka, iako je 2026. godina.

Pritom su istakli da je neprihvatljivo da se u ustanovi koja se oslanja na savremenu medicinu i naučni napredak istovremeno koristi naziv koji dio stanovništva doživljava kao uvrjedljiv.

U objavi su pozvali bolnicu da provjeri natpise na svojim automatima i uskladi ih sa savremenim standardima poštovanja i nediskriminacije.

Izraz "Zigeuner" istorijski se koristio za Rome i Sinte, ali ga danas mnogi pripadnici tih zajednica smatraju pogrdnim, prenosi Nova.

Iako se naziv "Zigeunersuppe" dugo zadržao u gastronomskoj ponudi na njemačkom govornom području, njegova upotreba sve češće se dovodi u pitanje upravo zbog diskriminatornih konotacija.

Bolnica pokrenula provjeru

Uprava gradske bolnice u Drezdenu reagovala je na javne kritike i poručila da slučaj shvata ozbiljno.

"Želimo aktivno da doprinesemo razjašnjavanju ovog slučaja. Automat prikazan na fotografiji za sada nam nije poznat", izjavila je portparolka bolnice za njemački portal TAG24.

Dodala je da bolnica istražuje gd‌je se automat nalazi i ko je odgovoran za njegovo održavanje i rad. Nakon što prikupe dodatne informacije, provjeriće okolnosti i preduzeti potrebne korake kako bi se slučaj razjasnio.

Iz odgovora bolnice nije proizlazilo da je već potvrđeno da se sporni automat nalazi u njenim prostorijama.

Upravo zato uprava najprije pokušava da utvrdi njegovu lokaciju i ko je odgovoran za proizvode koji se u njemu nude.

Pohvale zbog brze reakcije

Nakon odgovora bolnice, stranica "Hogesatzbau" objavila je novu poruku u kojoj je pohvalila njenu reakciju. Autori su posebno istakli spremnost na komunikaciju i najavljenu promjenu oznaka na automatima.

"Tako se to radi! Ukazivanje na problem, otvorenost za razgovor i razumijevanje", poručili su, zahvalivši bolnici na brzom, ljubaznom i odgovoru punom uvažavanja.