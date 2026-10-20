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Italija uvodi nove mjere za nasilno ponašanje na protestima

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20.10.2026 21:05

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Полиција се сукобљава са демонстрантима на протесту „Italia in Piazza“ у Милану, у Италији, у суботу, 17. октобра 2026. године.
Foto: Tanjug/Stefano Porta/LaPresse via AP

Italija je večeras odobrila niz mjera prema kojima je nasilno ponašanje na protestima novi prekrašj, a uključuju i oštrije kazne za izgrednike i finansijsku odgovornost za roditelje, čija djeca učestvuju u vandalizmu i pljački.

Mjere odmah stupaju na snagu, a podrazumijevaju da se svako ko učestvuje u grupi od najmanje pet ljudi i ugrožava javnu bezbjednost tokom protesta suočava sa zatvorskom kaznom do pet godina i novčanim iznosom od 20.000 evra. Kazne se mogu i povećavati.

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Policija će moći da hapsi mlade između 14 i 17 godina, čak iako nisu počinili prekršaj, ukoliko ima dokaza da predstavljaju opasnost.

Takođe, snage reda imaju i jača ovlaštenja koja su se do sada sprovodila samo nad odraslim osobama.

Kada je riječ o plaćanju odštete, u slučaju da su lica maloljetna, njihovi roditelji će biti odgovorni.

Italijanski premijer Đorđa Meloni rekla je da nema ništa revolucionarno u vandalizmu i pljački.

"Vandalizam i krađa nisu protest, već kriminal", navela je Melonijeva na društvenim mrežama, najavljujući nove mjere nakon što su nemiri zahvatili sjever zemlje, uključujući Milano, gdje su mladi razbijali izloge, pljačkali radnje i napadali policiju.

Ranije je objavljeno da će biti raspoređeno dodatnih 500 pripadnika vojske u Milanu pošto vlasti strahuju od novih nemira na demonstracijama planiranim za vikend.

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Nekoliko stotina maskiranih demonstranata, a smatra se da su većina bili maloljetne osobe, za vikend je palilo kontejnere i pljačkalo prodavnice u centru Milana i drugim gradovima tokom demonstracija zbog povećanja troškova života.

(Srna)

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Protesti

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