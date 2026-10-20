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Uklanjaju se eksplozivna sredstva: Češki ronioci pretražuju korito Drine

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20.10.2026 20:07

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Чешки рониоци претражују корито Дрине како би уклонили експлозивна средства из ранијих ратова
Foto: ATV

15 neeksplodiranih ubojnih sredstava, pronađeno tokom dosadašnjeg dijela akcije. Pretraga korita Drine biće nastavljena i narednih dana, a sva pronađena sredstva biće uništena po završetku akcije.

"Specijalizovani ronilački tim iz Češke boravi ovdje već desetak dana i radi na uklanjanju eksplozivnih sredstava koji se nalaze u koritu rijeke Drine. Velika zahvalnost specijalizovanom ronilačkom timu iz Češke koji već deset dana pretražuje korito rijeke Drine i radi na uklanjanju eksplozivnih sredstava. Zahvaljujući ovom projektu biće povećana bezbjednost svih naših sugrađana. Hvala Vladi i Ambasadi Češke na dosadašnjoj podršci i saradnji iz prethodnog perioda", rekao je Bojan Ivanović, gradonačelnik Zvornika.

Akciju finansira Češka, a sprovodi se u koordinaciji sa RUCZ i Federalnom civilnom zaštitom.

"Ovo je moja prva posjeta Zvorniku u ovom mandatu. Drago mi je da su naši specijalni ronioci ovdje i što učestvuju u ovom korisnom projektu. Oni dolaze dva puta godišnje na čitavu teritoriju BiH da uklanjaju iz rijeka sve što rijeka nanase sve što je ostalo ne samo iz prethodnog rata nego i ranije. Ovo je veoma važno Te naprave se često nalaze kod objekta gdje se kupaju djeca, jer rijeka nanosi tamo gdje usporava, a to je upravo tamo gdje ljudi odlaze da se kupaju, tako da je ovo koristan projekat", rekla je Jana K. Jojić Šindelkova, ambasador Češke Republike u BiH.

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Češka je i ranije pomagala projekte u Zvorniku, pomogla je izgradnju kanalizacione mreže u MZ Branjevo. Danas je razgovarano je i o životu i radu u Zvorniku, kao i o privrednim i turističkim potencijalima grada, uz izraženu nadu da će uspješna saradnja biti nastavljena i u budućnosti.

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Tagovi :

Drina

ronilac

eksplozivna naprava

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