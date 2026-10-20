Konačno proradila Skupština opštine Gacko

Gatačkim političkim zavrzlamama kraj se ne nazire. Pokazalo je to i današnje deseto, a prvo ovogodišnje redovno skupštinsko zasjedanje.

Svi sa svima, a niko ni sa kim. Nakon što je pukla ljubav između SDS-a i DNS-a, stabilne većine nema ni na vidiku. Iako se govorilo o novom savezu SNSD-a i SDS-a i podjeli funkcija, od te kombinacije danas nije bilo ništa. SNSD ostaje u opoziciji.

"Ali ne kao opozicija kada stopira rad skupštine, već kao koja je konstruktivna i koja će glasati i glasala je danas za sve ono što je dobro za građane. A mi smo spremni za razgovora, ali do te koalicije nije došlo, mi ostajemo u opoziciji kao što smo bili od početka", rekla je Ivana Maljević, odbornik SNSD-a u SO Gacko

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Ipak, za razliku od prethodnih pokušaja, današnja sjednica je održana. Odbornici su jednoglasno skinuli sa dnevnog reda tačke o razrješenjima i imenovanjima direktora javnih ustanova, kao i poskupljenju vode. Na stolu je ostalo više od 20 tačaka. Da ovako nije lako funkcionisati, priznaje i predsjednik Skupštine.

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"Jedan ovakav parlament treba da funkcioniše sa stabilnom većinom, a dok to nemamo moramo da pokušamo da neka pitanja sa koja je moguće da se rješavaju rješavamo na ovakve načine", rekao je Siniša Mandić, predsjednik SO Gacko.

U Gacku se danas glasalo od tačke do tačke. Izvještaj o radu Skupštine usvojen je bez primjedbi, dok izvještaj o radu načelnika i Opštinske uprave za prošlu godinu nije dobio podršku odbornika.

"Ja ću nastaviti da razgovaram sa svim klubovima, kada su u pitanju određene tačke od sjednice do sjednice, da vidimo šta možemo da učinimo kada je u pitanju prohodnost određenih dokumenata", rekao je Vukota Govedarica, načelnik opštine Gacko.

Jednoglasnu podršku dobio je i Nacrt rebalansa budžeta za ovu godinu. Iako je ove godine jedva održana jedna redovna sjednica, odborničke naknade redovno stižu. Zato je danas odbornik SDS-a Miroslav Vuković predložio da bi novac namijenjen odborničkim naknadama bilo bolje usmjeriti u humanitarne svrhe.