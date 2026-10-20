Logo

Ćosić: Uvredljiv natpis na muralu biće uklonjen što prije

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
20.10.2026 17:56

Komentari:

1
Српском народу током ноћи упућене су тешке увреде. На српској тробојци у Источном Сарајеву исписано је "геноцидаши".
Foto: RTRS

Gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić izjavio je Srni da će riječ "genocidaši" na srpskoj trobojci u Istočnom Novom Sarajevu prefarbati autori murala, i to možda već večeras.

"Stupili smo odmah u kontakt s njima i oni će možda i večeras to prefarbati", rekao je Ćosić.

Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: Stavljanje monstruoznih etiketa srpskom narodu na čelo je projektovana namjera da opravda progon i etničko čišćenje

Istakao je da se takve uvrede upućene srpskom narodu neće tolerisati i da je sve prijavljeno policiji koja je i sačinila zapisnik.

Na muralu srpske trobojke u na stambenoj zgradi u Istočnom Novom Sarajevu osvanuo je uvredljivi natpis "genocidaši".

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Ljubiša Ćosić

Istočno Sarajevo

mržnja prema srbima

Komentari (1)

Više iz rubrike

Аутомобил који је паркиран испред контејнера у Сарајеву затрпан смећем.

Gradovi i opštine

Automobil parkiran ispred kontejnera zatrpan smećem

48 min

0
Славина, чесма

Gradovi i opštine

Istočno Sarajevo bez kiše i sa sve manje vode: Redukcije se nastavljaju

23 h

0
Депонија Требиње

Gradovi i opštine

Nesnosan smrad širi se u Gacku, kvalitet vazduha upitan

1 d

0
славина чесма вода судопер

Gradovi i opštine

Nepovoljna hidrološka situacija donosi probleme: Dio Istočnog Sarajeva ostaje bez vode

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

21

Lepa Brena danas slavi rođendan: Evo koliko godina puni

18

12

Osiguravajuća društva u Francuskoj pred velikim gubicima

18

05

Svijetu prijeti novi talas poskupljenja hrane tokom 2027. godine

18

04

Košarac nakon odluke Savjeta ministara: Velika politička pobjeda rukovodstva Srpske

17

56

Ćosić: Uvredljiv natpis na muralu biće uklonjen što prije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima