Ćosić: Uvredljiv natpis na muralu biće uklonjen što prije

Gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić izjavio je Srni da će riječ "genocidaši" na srpskoj trobojci u Istočnom Novom Sarajevu prefarbati autori murala, i to možda već večeras.

"Stupili smo odmah u kontakt s njima i oni će možda i večeras to prefarbati", rekao je Ćosić.

Republika Srpska Dodik: Stavljanje monstruoznih etiketa srpskom narodu na čelo je projektovana namjera da opravda progon i etničko čišćenje

Istakao je da se takve uvrede upućene srpskom narodu neće tolerisati i da je sve prijavljeno policiji koja je i sačinila zapisnik.

Na muralu srpske trobojke u na stambenoj zgradi u Istočnom Novom Sarajevu osvanuo je uvredljivi natpis "genocidaši".