Ćosić: Uvredljiv natpis na muralu biće uklonjen što prije

Autor:ATV redakcija
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Gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić izjavio je Srni da će riječ "genocidaši" na srpskoj trobojci u Istočnom Novom Sarajevu prefarbati autori murala, i to možda već večeras.
"Stupili smo odmah u kontakt s njima i oni će možda i večeras to prefarbati", rekao je Ćosić.
Republika Srpska
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Istakao je da se takve uvrede upućene srpskom narodu neće tolerisati i da je sve prijavljeno policiji koja je i sačinila zapisnik.
Na muralu srpske trobojke u na stambenoj zgradi u Istočnom Novom Sarajevu osvanuo je uvredljivi natpis "genocidaši".
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