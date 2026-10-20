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Lepa Brena danas slavi rođendan: Evo koliko godina puni

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20.10.2026 18:18

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Лепа Брена
Foto: Youtube/AmiG Show

Jedna od najvećih muzičkih zvijezda na Balkanu, Lepa Brena, danas slavi 66. rođendan. Pjevačica, koja je decenijama sinonim za velike hitove, spektakularne nastupe i uspješnu karijeru, rođena je 20. oktobra 1960. godine u Tuzli.

Iako su godine prolazile, Brena je uspjela da sačuva energiju, harizmu i prepoznatljiv šarm zbog kojih je publika obožava još od početka njene karijere, a njene pjesme obilježile su odrastanje brojnih generacija.

Od trenutka kada je zakoračila na estradnu scenu, Brena je nizala uspjehe i postala mnogo više od pjevačice. Njeno ime postalo je simbol jedne muzičke epohe, a njena popularnost prevazišla je granice nekadašnje Jugoslavije. Tokom karijere duge više od četiri decenije, izgradila je status koji rijetko ko može da dostigne.

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Osim po vanvremenskim hitovima, Brena je poznata po upečatljivim nastupima, nesvakidašnjoj energiji i sposobnosti da svaki koncert pretvori u pravi spektakl. Čak i danas, kada iza sebe ima decenije rada, Brena ne prestaje da privlači pažnju i pokazuje zbog čega je i dalje jedno od najznačajnijih imena regionalne muzičke scene, piše GrandTV.

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Lepa Brena

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Pjevačica

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