Ostvarila je mnoge snove, ali na ovaj još čeka: Adriana Lima otkrila svoju najveću želju

Slavna manekenka priznala je da bi voljela da jednog dana prošeta modnom pistom zajedno sa kćerkom, a otkrila je i kako joj djeca pomažu tokom priprema.

Brazilska manekenka Adrijana Lima (45) zablistala je na reviji „Viktorija's sikret“ u Los Anđelesu, a otkrila je da su joj najveća podrška tokom priprema bila upravo njena djeca.

U razgovoru za magazin „Pipl“ ispričala je da je djeca prate na treninzima, ali i vode računa o njenoj ishrani, pa joj ponekad govore šta ne bi trebalo da jede.

Lima ima kćerke Valentinu (16) i Sijenu (14) iz braka sa bivšim srpskim košarkašem Markom Jarićem, te sina Sajena (4) sa Andreom Lemersom.

Otkrila je i da sanja o tome da jednog dana prošeta modnom pistom zajedno sa svojom kćerkom.

„Nadam se da je to san i moje kćerke“, kazala je kroz šalu.

Manekenka sarađuje sa brendom „Viktorija's sikret“ od 1998. godine, a na modnu pistu vratila se 2024. godine, nakon što se 2018. oprostila od titule „anđela“ ovog brenda.

(Avaz)