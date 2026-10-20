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Ostvarila je mnoge snove, ali na ovaj još čeka: Adriana Lima otkrila svoju najveću želju

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20.10.2026 13:19

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Адријана Лима шета модном пистом током ревије „Викторија'с сикрет“, у недјељу, 18. октобра 2026. године, у студијима „Сони пикчерс“ у Калвер Ситију, у Калифорнији.
Foto: Tanjug/Photo by Richard Shotwell/Invision/AP

Slavna manekenka priznala je da bi voljela da jednog dana prošeta modnom pistom zajedno sa kćerkom, a otkrila je i kako joj djeca pomažu tokom priprema.

Brazilska manekenka Adrijana Lima (45) zablistala je na reviji „Viktorija's sikret“ u Los Anđelesu, a otkrila je da su joj najveća podrška tokom priprema bila upravo njena djeca.

U razgovoru za magazin „Pipl“ ispričala je da je djeca prate na treninzima, ali i vode računa o njenoj ishrani, pa joj ponekad govore šta ne bi trebalo da jede.

Lima ima kćerke Valentinu (16) i Sijenu (14) iz braka sa bivšim srpskim košarkašem Markom Jarićem, te sina Sajena (4) sa Andreom Lemersom.

Otkrila je i da sanja o tome da jednog dana prošeta modnom pistom zajedno sa svojom kćerkom.

„Nadam se da je to san i moje kćerke“, kazala je kroz šalu.

Manekenka sarađuje sa brendom „Viktorija's sikret“ od 1998. godine, a na modnu pistu vratila se 2024. godine, nakon što se 2018. oprostila od titule „anđela“ ovog brenda.

(Avaz)

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Adriana Lima

model

Viktorijini anđeli

Viktorija Sikret

Djeca

san

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