Šok u rijalitiju: Uroš Stanić pobjegao iz „Elite“

Njihov odnos izazvao je brojne reakcije gledalaca, a njih dvojica postali su jedan od zapaženijih parova u rijaliti programu.

Uroš Stanić, kako se čini, napustio je imanje u Šimanovcima, a čim se našao izvan Bijele kuće, uslijedio je susret sa Sandrom Todić, koja je njihov ponovni susret snimila i objavila na društvenim mrežama.

Sandra je priznala da je i sama bila iznenađena kada ju je bivši cimer pozvao i rekao joj da je pobjegao iz rijalitija.

Nakon što su se pojavile sumnje da je snimak možda nastao ranije, Sandra je odlučila da razjasni situaciju i otkrije šta se zapravo dogodilo.

– Nije stari snimak. Po izlasku me odmah pozvao s pumpe. Mislila sam da je šala, ali je stvarno došao. Bili smo kratko zajedno, trebalo je i da prespava kod mene. Uspio je da se čuje s majkom i ubrzo je morao da se vrati – rekla je Sandra Todić za „Blic“, uz fotografiju na kojoj su njena majka i Uroš.

Prema njenim riječima, njihov susret nije dugo trajao, a Stanić se ubrzo vratio u rijaliti.

Uroš Stanić postao je poznat široj javnosti učešćem u rijaliti programu „Elita“, gdje je pažnju privlačio direktnim nastupima, provokativnim izjavama i čestim sukobima s drugim učesnicima.

Tokom prethodnih sezona izgradio je prepoznatljiv rijaliti profil, a ulaskom u „Elitu 10“ nastavio je da bude jedna od tema o kojima se najviše govori.

Osim verbalnih okršaja i turbulentnih odnosa s pojedinim cimerima, pažnju javnosti privukao je i emotivnim odnosom s Karlom Ječmenekom, s kojim je pred kamerama ozvaničio vezu.

Njihov odnos izazvao je brojne reakcije gledalaca, a njih dvojica postali su zapažen par u rijaliti programu.

Iako je njegov navodni izlazak s imanja izazvao interesovanje na društvenim mrežama, ostaje da se vidi kako će se situacija dalje razvijati i kakav će biti njegov naredni potez u „Eliti“.

(Avaz)