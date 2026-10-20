Računi za struju ne moraju da budu visoki: 3 jednostavne promjene koje štede novac

Računi za struju, grijanje i toplu vodu predstavljaju značajan dio kućnog budžeta, ali postoje načini da se potrošnja smanji bez velikih odricanja.

Pritom, nije uvijek potrebno odmah ulagati u skupo renoviranje ili zamjenu kompletne stolarije.

Neke promjene odnose se na način korišćenja energije, dok druge podrazumijevaju manja ulaganja u stan, piše Kamatica.

Njihov efekat zavisi od stanja objekta, vrste grijanja, navika ukućana i početne potrošnje.

Tri oblasti na koje posebno vrijedi obratiti pažnju jesu gubitak toplote kroz prozore i vrata, regulacija grijanja i potrošnja tople vode. Kada se ove stvari dobro organizuju, moguće je smanjiti nepotrebnu potrošnju tokom različitih godišnjih doba.

1. Provjerite prozore i vrata

Stan može da gubi toplotu kroz loše zaptivene prozore, vrata i spojeve oko stolarije. Zbog toga prostorija može da bude hladna čak i kada grijanje radi, dok ukućani često pojačavaju temperaturu kako bi nadoknadili neprijatnost.

Prvi korak je da provjerite da li oko prozora i vrata postoji promaja. Obratite pažnju na oštećene gumene zaptivke, zazore i mjesta na kojima se osjeća strujanje hladnog vazduha.

Ako je problem u istrošenim zaptivkama, njihova zamjena može biti jednostavnija i jeftinija od kupovine novih prozora. Deblje zavjese takođe mogu da pomognu da se prostorija tokom hladnih noći sporije hladi, ali ne treba da prekrivaju radijatore i ometaju cirkulaciju toplote.

Tokom sunčanih zimskih dana korisno je podići zavjese i iskoristiti prirodnu toplotu, dok ih uveče treba zatvoriti.

Važno je i pravilno provjetravanje. Umjesto da prozor satima bude odškrinut tokom sezone grijanja, prostoriju je obično bolje kratko i intenzivno provjetriti, a zatim zatvoriti prozor.

Tako se mijenja vazduh bez nepotrebnog dugotrajnog hlađenja zidova i namještaja. Ako su prozori veoma stari ili postoji vlaga oko njih, samo postavljanje zaptivki možda neće riješiti problem. U tom slučaju vrijedi razmotriti stručnu procjenu stolarije i izolacije.

2. Prilagodite temperaturu prostoriji

Grijanje je jedna od najvažnijih stavki u zimskom kućnom budžetu, ali način na koji se koristi može znatno da utiče na potrošnju. Ako se stan zagrijava više nego što je ukućanima potrebno, energija se troši bez odgovarajuće koristi.

Zato je važno da se temperatura prilagodi namjeni prostorije i vremenu koje ukućani provode u njoj.

Termostatski ventili na radijatorima mogu da pomognu u regulaciji temperature po prostorijama, dok sobni termostat može da upravlja radom kompatibilnog sistema grijanja. Prije kupovine treba provjeriti da li su uređaji odgovarajući za postojeći sistem.

Nije potrebno da sve prostorije budu jednako tople. U dnevnoj sobi, u kojoj porodica provodi veći dio dana, može se održavati prijatna temperatura, dok se u manje korišćenim prostorijama grijanje može prilagoditi njihovoj namjeni. Ipak, ne treba previše rashlađivati prostorije u kojima postoji rizik od vlage ili smrzavanja instalacija.

Važno je i da radijatori budu slobodni. Ako ih zaklanjaju velike zavjese, namještaj ili ukrasne obloge, toplota se može teže širiti po prostoriji.

Kod centralnog grijanja mogućnosti regulacije zavise od načina obračuna i instalacija u zgradi. Zato prije većih promjena treba provjeriti šta je tehnički moguće i kako bi se promjena odrazila na račun.

3. Provjerite temperaturu i potrošnju bojlera

Topla voda je još jedna stavka na kojoj se potrošnja može smanjiti tokom cijele godine. Kada se voda zagrijava električnim bojlerom, svako nepotrebno zagrijavanje može povećati potrošnju struje.

Prvi korak je da provjerite da li bojler odgovara potrebama domaćinstva i da li je termostat pravilno podešen prema uputstvu proizvođača.

Nema potrebe da bojler bude podešen na višu temperaturu nego što je potrebno, ali temperaturu ne treba proizvoljno spuštati ispod bezbjednih preporuka za konkretan uređaj i način korišćenja vode.

Redovno održavanje bojlera takođe je važno. Naslage kamenca i tehnički problemi mogu da utiču na njegov rad, pa pregled i čišćenje treba prepustiti kvalifikovanom serviseru kada je to potrebno.

U svakodnevnoj upotrebi razliku mogu da naprave i kraće tuširanje, zatvaranje slavine dok se voda ne koristi i popravljanje slavina koje kaplju.

Ako domaćinstvo ima mašinu za pranje sudova ili veša, uređaje je korisno koristiti u skladu sa uputstvom i odgovarajućim programima, uz puno punjenje kada je to predviđeno.

Ipak, ne treba koristiti niže temperature ili programe koji nisu prikladni za vrstu veša, posuđa ili higijenske zahtjeve. Kada se male navike promijene, nepotrebna potrošnja može da se smanji bez velikog uticaja na svakodnevnu udobnost.

Kako da znate da li su promjene zaista donijele uštedu?

Najbolji način je da pratite potrošnju i račune prije i nakon promjena. Ako je moguće, uporedite potrošnju u sličnim vremenskim uslovima i za približno isti period.

Kod električne energije pratite potrošene kilovat-sate, a ne samo konačni iznos računa, jer na njega mogu da utiču tarife, naknade i druge stavke. Kod grijanja uzmite u obzir spoljašnju temperaturu, dužinu sezone grijanja i način obračuna.

Takođe je korisno da promjene uvodite jednu po jednu. Ako istovremeno promijenite način grijanja, zaptivanje prozora i korišćenje bojlera, teže ćete utvrditi koja je promjena donijela najveću razliku.