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Trik za peć koji štedi drva tokom zime: Kuća će ostati duže topla

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19.10.2026 18:22

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Дрва балван гријање
Foto: ATV

Dolaskom prvih mrazeva, mnogi vlasnici kuća suočavaju se sa istim problemom: peć se loži neprestano, a već ujutru je u prostorijama hladno, pa moraju da ustaju usred noći kako bi ubacili nove cjepanice.

Međutim, razlog najčešće nije u samoj peći, već u pogrešnom načinu loženja.

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Uobičajeni postupak podrazumijeva da se drva slažu na dno i potpaljuju odozdo. U tom slučaju plamen brzo zahvati cijelu gomilu, velika količina toplote odmah odlazi pravo u dimnjak, dok sama peć uopšte ne stigne da se pošteno ugrije. Drva tako izgore bez efekta, potrošnja se poveća i do tri puta, a kuća se ohladi već nakon dva sata, pa imate osjećaj kao da niste ni grijali.

Seoska metoda: Gornje potpaljivanje uz gusto slaganje

Postoji stari seoski trik koji u potpunosti rješava ovaj problem – gornje potpaljivanje uz veoma gusto slaganje drva:

Najdeblje cjepanice idu na dno: Na samo dno ložišta, zbijeno jedno uz drugo, stavljaju se najdeblja i najgušća drva, pri čemu su najbolji izbor tvrdi lišćari poput breze ili hrasta.

Srednji sloj poprijeko: Preko njih se poprijeko slažu cjepanice srednje debljine.

Potpala na samom vrhu: Na vrh se stavljaju sitno iverje, sitna drvca za potpalu i suva rastopka.

Kada se vatra zapali na samom vrhu, plamen se polako spušta naniže, zagrijavajući sloj po sloj donje redove. Sagorijevanje je ujednačeno i bez naglih skokova, dok dim i gasovi u potpunosti sagorijevaju u gornjem dijelu ložišta i predaju maksimalnu toplotu ciglenim zidovima peći. Na ovaj način, jedno punjenje peći tinja i grije od pet do šest sati.

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Glavna tajna uštede leži u pravilnom podešavanju promaje. Čim se vatra stabilno razgori, otvor za dovod vazduha treba pritvoriti skoro do minimuma. Promaja će se zadržati, ali toplota više neće izlaziti kroz dimnjak.

Kod peći predviđenih za dugo sagorijevanje i metalnih furuna, majstori koriste i jednostavan metalni uređaj koji ograničava dovod kiseonika u centar ložišta. Time se proces prebacuje u režim sporog tinjanja, pa drva traju duže i daju više toplote.

Sirova drva troše najveći dio energije na isparavanje vode, stvaraju gust dim i brzo prljaju peć čađi, dok suva drva gore čistije, jače i znatno štedljivije.

Brzi test sluhom: Kada udarite jedno suvo drvo o drugo, čuće se jasan, zvonak zvuk, dok sirova drva pri udaru daju tup zvuk.

Savjet: Ukoliko niste sigurni da li su drva dovoljno suva, ostavite ih pod nadstrešnicom nedjelju dana.

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Takođe, izuzetno je važno redovno provjeravati i čistiti dimnjak jednom mjesečno, jer taloženje čađi sužava kanale i smanjuje promaju.

(ŽenaBlic)

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pelet

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grijanje

zima

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