Brzi trik bez bureta: Ukiselite kupus za samo 48 časova

Prohtjela vam se sarma, a kiselog kupusa nema u kući? Kiseli kupus za sarmu možete da spremite za samo dva dana, i to na jednostavan način. Ne trebaju vam bure ni čekanje od nekoliko nedjelja, već samo glavica kupusa i dva sastojka koja već stoje u vašoj kuhinji.

Kako da spremite listove kiselog kupusa za sarmu za 48 sati

Prvo skinite spoljne listove kupusa, a onda pažljivo izdubite korijen. U udubljenje koje ostane sipajte malu šoljicu sirćeta i jednu kašiku soli. Lagano protresite glavicu da se sastojci rasporede.

Poslije toga kupus stavite u kesu i ostavite ga u zamrzivač, gdje treba da odstoji 48 sati. Kad prođu dva dana, izvadite kupus i pustite ga da se sasvim odmrzne. Listovi bi trebalo da budu mekši i savitljiviji, pa se sarma mnogo lakše mota.

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Ovo je brz način da listovi omekšaju i ukisele se, ali nije isto što i klasično kiseljenje kupusa fermentacijom. Sirće daje kiselkast ukus, a zamrzavanje mijenja strukturu kupusa.

Ali imaćete brzo domaći kiseli kupus za sarmu!

(Krstarica)