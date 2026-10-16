Oglasila se policija o tragediji u kojoj je stradao dječak (16)

MUP SBK oglasio se zvaničnim saopštenjem povodom tragične nesreće koja se dogodila 15. oktobra 2026. godine u naselju Drvetine kod Bugojna, a u kojoj je život izgubio maloljetni dječak rođen 2010. godine.

Prema informacijama koje je saopštila policija, događaj je prijavljen u 18.15 sati, kada je dežurni radnik Službe hitne medicinske pomoći Bugojno telefonski obavijestio Policijsku stanicu Bugojno da je vozilom hitne pomoći dovezen maloljetnik s teškim povredama glave, piše Crna-Hronika.

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Kako se navodi u policijskom saopštenju, povrede su najvjerovatnije nastale prilikom guranja pokvarenog automobila kolovozom.

Policija utvrdila identitet dvije osobe koje su bile prisutne

Nakon zaprimljene prijave, u prostorije Hitne pomoći upućen je policijski službenik koji je utvrdio da je povrijeđena osoba maloljetnik rođen 2010. godine iz Bugojna.

Policijski službenici utvrdili su i identitete dvije osobe koje su bile prisutne prilikom događaja.

Riječ je o E. V. (2002) i E. K. (2004), obojici s područja opštine Bugojno.

Za sada nije saopšteno da li su navedene osobe na bilo koji način odgovorne za nastanak nesreće, a njihov identitet utvrđen je u okviru prikupljanja informacija o događaju.

Dječak preminuo nakon upućivanja u bolnicu

Povrijeđenom dječaku najprije je pružena medicinska pomoć u Službi hitne pomoći Bugojno, nakon čega je upućen u bolnicu u Novoj Biloj.

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Nažalost, uprkos pruženoj pomoći, maloljetnik je preminuo od zadobijenih povreda.

"Službenici PS Bugojno, nakon određenog vremena, obaviješteni su da je, nažalost, navedeno maloljetno lice uslijed zadobijenih povreda preminulo", navedeno je u saopštenju policije.

Tužilaštvo naredilo provođenje uviđaja

O tragičnom događaju obaviještena je dežurna tužiteljka Kantonalnog tužilaštva u Travniku, koja je ovlastila policijske službenike Odjeljenja kriminalističke policije Policijske uprave Bugojno da provedu uviđajne radnje.

Cilj istrage je utvrđivanje svih okolnosti pod kojima je dječak zadobio smrtonosne povrede.

Nakon završetka potrebnih mjera i radnji, policijski službenici dostaviće izvještaj Kantonalnom tužilaštvu SBK.

Tragična smrt maloljetnika potresla je Bugojno, a od dječaka se na društvenim mrežama opraštaju brojni prijatelji i poznanici.

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Tačne okolnosti nesreće biće poznate nakon provođenja istražnih radnji.