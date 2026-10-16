Veličali Hitlera u Splitu: Počelo hapšenje, identifikovano deset osoba

Najmanje deset osoba identifikovano je u Splitu zbog antisemitskih uzvika i govora prije utakmice fudbalskih klubova "Hajduk" i norveškog "Ajaksa", a policija je počela i sa hapšenjima.

Neki od uhapšenih su istaknuti članovi navijačke grupe Torcida, kao i pojedinci koji su odranije poznati pravosudnim tijelima.

Nad njima će biti sprovedena istraga zbog sumnje da su počinili krivična d‌jela javnog podsticanja na nasilje i mržnju, prenose hrvatski mediji.

Za ovo krivično d‌jelo, usmjereno prema grupi ili pojedincu zbog njihove nacionalnosti, vjere, rase, porijekla, pola, rodnog identiteta ili invaliditeta, propisana je kazna zatvora do tri godine.

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Za organizovanje ili vođenje grupe od najmanje tri lica radi javnog podsticanja na mržnju predviđena je kazna zatvora od šest mjeseci do pet godina, a za učešće u tome jedna godina, prenosi Srna.

Torcidaši su sinoć, krećući se prema stadionu Poljudu na utakmicu sa holandskim klubom "Ajaks", skandirali "Aušvic!", "Ustaj, Adolfe!" i "Gazi Židove!", a na čelu je bio automobil sa sandukom na kome piše "Ajaks"