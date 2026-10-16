Kupujete zimski kaput? Ovaj detalj otkriva da li će vas zaista grijati

Zimski kaput može da izgleda debelo, mekano i luksuzno, a da ipak ne pruža dovoljno toplote tokom hladnih dana.

Prije kupovine zato obratite pažnju na jedan važan detalj koji mnogi zanemaruju - sastav materijala.

Izbor zimskog kaputa za mnoge se svodi na nekoliko stvari: da li lijepo stoji, da li se uklapa uz ostatak garderobe i da li će biti dovoljno topao. Međutim, izgled može da zavara. Neki modeli djeluju debelo i imaju mekanu, vunastu površinu, ali se nakon nekoliko nošenja pokaže da slabo zadržavaju toplotu, brzo se ućebaju ili izgube prvobitni oblik.

Razlog se često krije u sastavu tkanine. Kaput koji izgleda kao da je napravljen od vune ne mora da sadrži značajan udio ovog prirodnog vlakna. Zato je prije kupovine važno provjeriti etiketu i utvrditi od čega je odjeća zaista napravljena.

Zašto debeli kaputi nisu uvijek i najtopliji?

Prvi utisak može da zavara, posebno kada je riječ o kaputima od sintetičkih materijala koji na dodir podsjećaju na vunu. Oni mogu biti mekani, krupnog tkanja i vizuelno glomazni, ali sama debljina ne garantuje dobru zaštitu od hladnoće.

Na to koliko će kaput biti topao utiče nekoliko faktora:

vrsta vlakana od kojih je napravljen;

gustina tkanja;

debljina materijala;

kvalitet postave;

kroj i način izrade.

Čvršće i gušće tkanje može bolje da spriječi prodor hladnog vazduha, dok odgovarajuća postava doprinosi udobnosti i zadržavanju toplote.

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Vuna je posebno cijenjena u zimskoj garderobi jer njena prirodna struktura pomaže u zadržavanju vazduha i regulisanju vlage. Zbog toga kvalitetan vuneni kaput može biti odličan izbor za hladne dane. Ipak, ni svaki vuneni kaput nije automatski topao mnogo zavisi od gustine i debljine tkanine, kroja i ukupne konstrukcije.

S druge strane, ni sintetički materijali nisu nužno loš izbor. Dobro napravljen kaput od poliestera, naročito ako ima odgovarajuću izolaciju i postavu, može dobro da posluži tokom zime. Problem nastaje kada se od tanke sintetičke tkanine očekuje ista zaštita kao od kvalitetnog, gusto tkanog vunenog materijala.

Kako da prepoznate kvalitetan kaput na osnovu etikete?

Najvažniji korak je da provjerite sastav materijala. Nemojte da se oslanjate samo na izgled, naziv modela ili opis proizvoda, već potražite procente vlakana od kojih je kaput napravljen.

Na primjer, ako na etiketi piše da kaput sadrži 70 odsto vune i 30 odsto poliestera, to znači da je vuna glavni materijal, dok poliester može da doprinese izdržljivosti, postojanosti oblika i lakšem održavanju.

Takva mješavina može biti dobar izbor za zimu, pod uslovom da su tkanina i izrada kvalitetni.

Kaputi sa visokim udjelom vune svakako zaslužuju pažnju ako tražite klasičan model za hladne dane. Ipak, nije neophodno da kaput bude napravljen isključivo od vune. Dobro odabrana mješavina prirodnih i sintetičkih vlakana može da ponudi dobar odnos toplote, izdržljivosti i cijene.

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Posebnu pažnju obratite i na akril. Ovo sintetičko vlakno često se koristi kao povoljnija alternativa vuni jer može da pruži mekanu teksturu i izgled sličan prirodnom materijalu. Međutim, neki akrilni materijali skloniji su stvaranju sitnih grudvica na površini, odnosno ućebavanju, zbog čega kaput može relativno brzo da izgleda pohabano.

Važno je, ipak, da kvalitet ne procjenjujete samo na osnovu jednog vlakna. Poliester nije automatski znak lošeg kvaliteta, kao što ni visok procenat vune nije garancija da je kaput dobro napravljen. Presudni su i kvalitet tkanine i način izrade.

Kako da provjerite da li će se kaput brzo ućebati?

Ako želite da kaput izgleda lijepo i nakon više mjeseci nošenja, pažljivo pregledajte površinu materijala.

Pretjerano paperjasta i rastresita tkanina može biti podložnija stvaranju grudvica, posebno na mjestima gdje se materijal stalno trlja. Najviše pažnje posvetite predjelu ispod pazuha, rukavima, bočnim stranama i dijelovima preko kojih prelaze ručke torbe. Upravo se na tim mjestima habanje često prvo primjećuje.

Materijal možete i blago pritisnuti prstima kako biste provjerili kako se ponaša. Da li djeluje čvrsto i kompaktno ili je izrazito tanak i rastresit? Da li se površina vraća u prvobitni oblik ili ostaju vidljivi tragovi gužvanja?

Ove provjere nisu pouzdan test kvaliteta, ali mogu pomoći da uočite očigledne nedostatke.

Ne zaboravite ni šavove, dugmad i postavu. Neravni šavovi, konci koji vire, labava dugmad ili postava koja se zateže kada zakopčate kaput mogu biti znakovi slabije izrade.

Zašto je postava važna koliko i spoljašnji materijal?

Prilikom izbora zimskog kaputa nemojte zanemariti ono što se nalazi ispod spoljašnje tkanine. Postava utiče na to kako kaput pada, koliko je udoban za nošenje i koliko lako možete da ga obučete preko debljeg džempera.

Neki modeli imaju samo tanku, glatku postavu, dok drugi sadrže dodatnu izolaciju koja može značajno da poveća toplotu. Zato je važno da znate šta kupujete: klasičan vuneni kaput koji se nosi preko toplih slojeva ili model sa dodatnom izolacijom namijenjen hladnijem vremenu.

Razliku pravi i dužina kaputa. Model koji prekriva kukove i veći dio butina pruža veću pokrivenost od kratkog kaputa, što može biti praktično tokom zimskih šetnji i čekanja prevoza.

Visoka kragna, dobro oblikovani rukavi i kopčanje koje ne ostavlja velike otvore takođe mogu pomoći u zaštiti od hladnog vazduha.

Prije nego što kupite zimski kaput, provjerite etiketu, kvalitet tkanine, postavu i šavove. Ne dozvolite da vas zavara samo debljina materijala ili mekoća na dodir – upravo kombinacija sastava, izrade i kroja određuje koliko će vam kaput zaista koristiti tokom zime, prenosi Mondo.