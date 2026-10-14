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Ove čizme su savršene za niske žene: Izdužuju figuru i lako se uklapaju

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14.10.2026 09:06

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Софистициране бордо чизмице са блок-штиклом на стилској црвеној позадини.
Foto: osé Martin Segura Benites/Pexels

Ako tražite jesenje čizme koje se lako kombinuju, udobne su za svakodnevno nošenje i vizuelno izdužuju noge, obratite pažnju na čelsi model sa blok petom.

Čelsi čizme već sezonama ne izlaze iz mode, a tokom jeseni posebno dolazi do izražaja njihova praktičnost. Zahvaljujući jednostavnom dizajnu, lako se kombinuju uz farmerke, pantalone, suknje i haljine. Stabilna blok peta dodaje nekoliko centimetara visine i pruža bolji oslonac od tankih potpetica

Банкомат / Илустративна фотографија

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Čelsi čizme sa blok petom vizuelno izdužuju noge

Za niske žene dobar izbor su modeli sa nešto višom, širokom blok petom, koja vizuelno izdužuje siluetu i pruža stabilan oslonac pri hodu.

Ove jeseni izdvajaju se čelsi čizme u toplim nijansama braon boje. Svijetlosmeđi tonovi lako se uklapaju u jesenju paletu i lijepo slažu sa bež, krem, čokoladnim i bordo nijansama, kao i bojom rđe.

Njihova prednost je i to što se lako prilagođavaju različitim kombinacijama. Uz suknju ili pletenu haljinu djeluju elegantno, dok su uz farmerke ravnog kroja, džemper i kaput odličan izbor za opušten dnevni stajling.

Stilski trik za efekat dužih nogu

Za vizuelno duže noge, čelsi model kombinujte sa pantalonama čije se nogavice završavaju tik iznad vrha čizama. Diskretno istaknute čarape mogu da budu zanimljiv detalj koji povezuje pantalone i obuću.

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Obratite pažnju i na proporcije: izbjegavajte predugačke i preširoke nogavice koje prekrivaju čizme i narušavaju sklad kombinacije.

Braon od glave do pete: pun pogodak za jesen

Čelsi čizme u braon boji odlično se uklapaju u monohromatske kombinacije. Nijanse ne moraju da budu identične – spoj svjetlijih i tamnijih tonova daje stajlingu dubinu i čini ga zanimljivijim.

Braon jaknu ili kaput kombinujte sa tamnijom majicom ili tankim džemperom, pa dodajte svjetlije pantalone od somota. Različite teksture razbiće jednoličnost iako je cijela kombinacija u istoj paleti.

Za završni detalj dovoljni su diskretan zlatni nakit i naočare za sunce. Tako dobijate jednostavan, skladan jesenji stajling koji se lako sastavlja.

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Čelsi čizme sa blok petom zato su praktičan izbor za jesen: lako se kombinuju, pružaju stabilan oslonac i, uz pažljivo odabranu dužinu pantalona, mogu vizuelno da izduže noge.

(ŽenaBlic)

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