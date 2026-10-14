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Višečasovna redukcija struje, obuhvaćen veliki broj banjalučkih naselja

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14.10.2026 07:04

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Вишечасовна редукција струје, обухваћен велики број бањалучких насеља
Foto: ATV

Zbog najavljenih radova na elektroenergetskoj mreži, danas će doći do redukcije i privremenih prekida u isporuci električne energije u više banjalučkih ulica i naselja, saopšteno je iz preduzeća "Elektrokrajina".

Iz ovog preduzeća apeluju na potrošače da planiraju svoje aktivnosti u skladu sa najavljenim terminima isključenja.

Od 08.00 do 11.30 časova: Bez struje će biti dijelovi ulica Carice Milice i Mačvanska.

Od 08.30 do 11.30 časova: Obustava isporuke struje planirana je za dijelove ulica Sime i Ilije Partala, Uroša Drenovića, Stojke Vranješa i Braće Miletića, kao i za dio naselja Karanovac.

Od 09.00 do 12.00 časova: Struje neće imati dio Ulice Zdrave Korde.

Od 09.00 do 14.00 časova: Bez struje ostaju dijelovi ulica Fruškogorska, Dr Velimira Čovića, Krajiških brigada, Ranka Šipke, Stepe Stepanovića, Omladinska, Sime Milić Jorgić, Solunska i Duška Koščice, kao i dio naselja Goleši.

Od 09.00 do 15.00 časova: Bez napajanja električnom energijom ostaju dijelovi naselja Piskavica, Borovci, Radosavska, Dobraši, Karalići, Verići, Bistrica i Babići.

Od 09.30 do 14.00 časova: Isključenja su planirana za naselja Novakovići, Vujinovići, Zalužani i Priječani.

Iz „Elektrokrajine“ napominju da se u slučaju loših vremenskih uslova radovi mogu odgoditi za naredni period.

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Tagovi :

Struja

Banja Luka

Elektrokrajina

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