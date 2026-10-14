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Tramp: Uskoro velika potraga za naftom, gasom i mineralima

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14.10.2026 07:55

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Предсједник САД-а Доналд Трамп разговара са новинарима на јужном травњаку Бијеле куће прије него што се укрца у хеликоптер „Марин ван”, у суботу, 26. септембра 2026. године, у Вашингтону.
Foto: Tanjug/AP/Rod Lamkey

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je danas da su u toku pripreme za početak velike potrage za naftom, gasom i mineralima na Grenlandu.

Tramp nije objavio detalje o planovima za istraživanje na Grenlandu, ali je naveo da postoje stručnjaci koji tvrde da je količina lako dostupne nafte mnogo veća nego u bilo kojoj zemlji i bilo gdje na svijetu.

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Amerika, Danska i Grenland potpisali su prošlog mjeseca sporazum radi smanjenja tenzija nakon što je Tramp u više navrata zaprijetio da će preuzeti kontrolu nad strateški važnim i mineralima bogatim ostrvom.

Sporazum koji su potpisali Amerika, Danska i Grenland proširuje ulogu američke vojske na Grenlandu i otvara put za dvije nove baze i odbrambeni raketni sistem "Zlatna kupola", dok je potvrđen danski suverenitet i pravo na samoopredjeljenje Grenlanda.

(Srna)

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Donald Tramp

Nafta

Amerika

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