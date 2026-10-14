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Demontracije u Tirani prerasle u sukob, više povrijeđenih i privedenih

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14.10.2026 08:46

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Припадници полиције за разбијање демонстрација приводе демонстранта са капуљачом током сукоба у близини Министарства просвете у Тирани (Албанија), у уторак, 13. октобра 2026. године; он је учествовао у протесту који је организовао покрет „Фламинго”, захтјевајући оставку премијера Едија Раме.
Foto: Tanjug/AP/Hameraldi Agolli

Više osoba povrijeđeno je u Tirani gdje je došlo do sukoba sa policijom na studentskom protestu, a priveden je i veći broj demonstranata.

Organizatori su naveli da je protest organizovan zbog uslova na univerzitetima, visokih troškova obrazovanja, nedostatka finansijske podrške i izgleda za zaposlenje nakon diplomiranja. Pojedini učesnici dodali su da žele da izraze nezadovoljstvo zbog rada vlade.

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Demonstranti su rušili ograde, bacali kamenice i razbijali stakla, a policija je intervenisala vodenim topom i drugim sredstvima kako bi rastjerala okupljene, prenio je Albanijan post.

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Albanije saopštilo je da je ukupno 13 osoba zatražilo je pomoć u Univerzitetskom bolničkom centru "Majka Tereza" i Univerzitetskoj bolnici za traumatologiju. Među njima su demonstranti, predstavnici medija, policajci i građani, prenio je Dukađini.

Jedna osoba je hospitalizovana i ostaće pod nadzorom lekara, dok se stanje druge osobe prati od strane medicinskog osoblja.

Šest pripadnika policije imaju povrede oštrim predmetima, uglavnom po rukama i nogama. Oni su primili neophodnu medicinsku njegu i otpušteni su iz bolnice.

Dvoje predstavnika medija primilo je medicinsku pomoć nakon čega su pušteni kući, a pomoć su zatražila i dva prolaznika.

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Okupljanje, koje su organizovali studenti, počelo je juče po podne, u početku bez većih incidenata, ali se atmosFera promijenila kada je grupa demonstranata počela da čupa metalne ograde postavljene duž trotoara ispred ministarstva.

Na snimcima se vidi kako metalna ograda pada, a demonstranti se okupljaju u blizini ulaza u instituciju. Neki od njih, sa prekrivenim licima, počeli su da bacaju predmete prema zgradi.

Nakon intervencije uslijedilo je privođenje većeg broja osoba koje su prisustvovale protestu.

(Srna)

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Albanija

Tirana

Protesti

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