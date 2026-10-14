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Zvaničnici i kolege se opraštaju od doktora Talića: Ogroman i nenadoknadiv gubitak

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14.10.2026 08:26

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Преминуо професор доктор Горан Талић у 67. години живота, дугогодишњи директор Института за физикалну медицину, рехабилитацију и ортопедску хирургију "Др Мирослав Зотовић"
Foto: Ustupljena fotografija

Povodom smrti profesora dr Goran Talić istaknutog srpskog ortopeda, dugogodišnje direktora Zavoda "Dr Miroslav Zotović" i vizionara koji je ovu ustanovu podigao na svjetski nivo, opraštaju se zvaničnici, kolege i prijatelji.

Ističu da je otišao je čovjek koji nije pričao o dobru - on ga je činio i koji je dao nemjerljiv doprinos zdravstvu Republike Srpske

"Sa tugom sam primio vijest o smrti prof. dr Gorana Talića. Pamtićemo ga kao dobrog čovjeka, vrsnog ljekara i nekoga ko je svakodnevno radio na napretku", rekao je premijer Srpske Savo Minić.

Саво Минић

Republika Srpska

Minić: Doktor Talić mnogo učinio za ljude i zdravstvo Srpske, ostajemo mu beskrajno zahvalni

Učinio je mnogo za ljude i zdravstvo Srpske i na tome mu ostajemo beskrajno zahvalni.

Entuzijazam mu je bio drugo ime, a pregalaštvo prezime, istakao je predsjednik NSRS Nenad Stevandić.

Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan uputio je saučešće porodici Talića, vrsnog ljekara, za koga je rekao da je učinio mnogo za narod i zdravstvo Srpske.

"Poštovana porodice Talić, sa dubokom tugom i iskrenim žaljenjem primio sam vijest o smrti našeg uvaženog profesora dr Gorana Talića. U ovim teškim trenucima, želim da vam u ime građana Republike Srpske i u svoje lično ime uputim izraze najdubljeg i najiskrenijeg saučešća", naveo je Karan.

"Sa nevjericom i tugom primila sam vijest o smrti doktora Gorana Talića. Ostaće upamćen kao izvrstan ljekar, humanista, profesor, dugogodišnji direktor Instituta "Dr Miroslav Zotović" i čovjek koji je dao nemjerljiv doprinos razvoju i unapređenju zdravstvenog sistema Republike Srpske", rekla je srpski član Predsjedništva Željka Cvijanović.

Жељка Цвијановић

Republika Srpska

Cvijanović: Doktor Talić ostaće upamćen kao izvrstan ljekar, humanista, profesor

Predsjednik Milorad Dodik istakao je da je smrt doktora Talića za Republiku Srpsku je nenadoknadiv ljudski gubitak.

"Otišao je čovjek koji je imao još štošta da da. Otišao je prerano. Otišao je čovjek koji nije pričao o dobru - on ga je činio. Neka mu je vječna slava i hvala", istakao je Dodik.

Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: Doktor Talić jedan od najvećih ljudi koje je Republika Srpska imala

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Zvaničnici Republike Srpske

Goran Talić

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