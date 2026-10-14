Zvaničnici i kolege se opraštaju od doktora Talića: Ogroman i nenadoknadiv gubitak

Povodom smrti profesora dr Goran Talić istaknutog srpskog ortopeda, dugogodišnje direktora Zavoda "Dr Miroslav Zotović" i vizionara koji je ovu ustanovu podigao na svjetski nivo, opraštaju se zvaničnici, kolege i prijatelji.

Ističu da je otišao je čovjek koji nije pričao o dobru - on ga je činio i koji je dao nemjerljiv doprinos zdravstvu Republike Srpske

"Sa tugom sam primio vijest o smrti prof. dr Gorana Talića. Pamtićemo ga kao dobrog čovjeka, vrsnog ljekara i nekoga ko je svakodnevno radio na napretku", rekao je premijer Srpske Savo Minić.

Republika Srpska Minić: Doktor Talić mnogo učinio za ljude i zdravstvo Srpske, ostajemo mu beskrajno zahvalni

Učinio je mnogo za ljude i zdravstvo Srpske i na tome mu ostajemo beskrajno zahvalni.

Entuzijazam mu je bio drugo ime, a pregalaštvo prezime, istakao je predsjednik NSRS Nenad Stevandić.

Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan uputio je saučešće porodici Talića, vrsnog ljekara, za koga je rekao da je učinio mnogo za narod i zdravstvo Srpske.

Sa dubokom tugom i iskrenim žaljenjem primio sam vijest o smrti našeg uvaženog prof. dr Gorana Talića. U ovim teškim trenucima, u ime građana Republike Srpske i u svoje lično ime, porodici Talić upućujem izraze najdubljeg i najiskrenijeg saučešća. Odlazak profesora Talića nije samo nenadoknadiv gubitak za njegovu porodicu, već i za cijelu Republiku Srpsku. Pamtićemo ga kao izuzetnog, plemenitog i dobrog čovjeka, čija su ljudskost, toplina i humanost doticale sve koji su imali privilegiju da ga poznaju. Kao vrsni ljekar, humanista i priznati stručnjak, posvetio je život liječenju ljudi i nesebičnoj pomoći onima kojima je bila najpotrebnija. Njegov vizionarski rad, posvećenost i svakodnevni trud na unapređenju zdravstvenog sistema ostavili su neizbrisiv trag. Učinio je mnogo za narod i zdravstvo Srpske, gradeći standarde na koje svi možemo biti ponosni, i na tome mu ostajemo beskrajno zahvalni. Njegovo djelo, dobrota i ljubav prema čovjeku živjeće kroz generacije onih kojima je vratio zdravlje i nadu, kao i svih nas koji smo u njemu imali oslonac i prijatelja. Neka mu je vječna slava i hvala za sve što je učinio za svoj narod i Republiku Srpsku. — Siniša Karan (@sinisa_karan) October 14, 2026

"Poštovana porodice Talić, sa dubokom tugom i iskrenim žaljenjem primio sam vijest o smrti našeg uvaženog profesora dr Gorana Talića. U ovim teškim trenucima, želim da vam u ime građana Republike Srpske i u svoje lično ime uputim izraze najdubljeg i najiskrenijeg saučešća", naveo je Karan.

"Sa nevjericom i tugom primila sam vijest o smrti doktora Gorana Talića. Ostaće upamćen kao izvrstan ljekar, humanista, profesor, dugogodišnji direktor Instituta "Dr Miroslav Zotović" i čovjek koji je dao nemjerljiv doprinos razvoju i unapređenju zdravstvenog sistema Republike Srpske", rekla je srpski član Predsjedništva Željka Cvijanović.

Republika Srpska Cvijanović: Doktor Talić ostaće upamćen kao izvrstan ljekar, humanista, profesor

Predsjednik Milorad Dodik istakao je da je smrt doktora Talića za Republiku Srpsku je nenadoknadiv ljudski gubitak.

"Otišao je čovjek koji je imao još štošta da da. Otišao je prerano. Otišao je čovjek koji nije pričao o dobru - on ga je činio. Neka mu je vječna slava i hvala", istakao je Dodik.