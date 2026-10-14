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Minić: Doktor Talić mnogo učinio za ljude i zdravstvo Srpske, ostajemo mu beskrajno zahvalni

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14.10.2026 07:15

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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић
Foto: ATV/Branko Jović

Sa tugom sam primio vijest o smrti prof. dr Gorana Talića. Pamtićemo ga kao dobrog čovjeka, vrsnog ljekara i nekoga ko je svakodnevno radio na napretku, rekao je premijer Srpske Savo Minić.

"Učinio je mnogo za ljude i zdravstvo Srpske i na tome mu ostajemo beskrajno zahvalni. Porodici upućujem iskreno saučešće. Vječna mu slava i hvala", napisao je Minić na Iks-u.

Горан Талић

Republika Srpska

Preminuo je Goran Talić

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Savo Minić

Saučešće

Goran Talić

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