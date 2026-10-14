Minić: Doktor Talić mnogo učinio za ljude i zdravstvo Srpske, ostajemo mu beskrajno zahvalni

Autor:ATV redakcija
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Sa tugom sam primio vijest o smrti prof. dr Gorana Talića. Pamtićemo ga kao dobrog čovjeka, vrsnog ljekara i nekoga ko je svakodnevno radio na napretku, rekao je premijer Srpske Savo Minić.
"Učinio je mnogo za ljude i zdravstvo Srpske i na tome mu ostajemo beskrajno zahvalni. Porodici upućujem iskreno saučešće. Vječna mu slava i hvala", napisao je Minić na Iks-u.
Sa tugom sam primio vijest o smrti prof. dr Gorana Talića. Pamtićemo ga kao dobrog čovjeka, vrsnog ljekara i nekoga ko je svakodnevno radio na napretku. Učinio je mnogo za ljude i zdravstvo Srpske i na tome mu ostajemo beskrajno zahvalni.
Porodici upućujem iskreno saučešće.
Vječna mu slava i hvala!— Savo Minić (@minic_savo) October 14, 2026
Republika Srpska
Preminuo je Goran Talić
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