Minić: Doktor Talić mnogo učinio za ljude i zdravstvo Srpske, ostajemo mu beskrajno zahvalni

Foto: ATV/Branko Jović

Sa tugom sam primio vijest o smrti prof. dr Gorana Talića. Pamtićemo ga kao dobrog čovjeka, vrsnog ljekara i nekoga ko je svakodnevno radio na napretku, rekao je premijer Srpske Savo Minić.

"Učinio je mnogo za ljude i zdravstvo Srpske i na tome mu ostajemo beskrajno zahvalni. Porodici upućujem iskreno saučešće. Vječna mu slava i hvala", napisao je Minić na Iks-u. Sa tugom sam primio vijest o smrti prof. dr Gorana Talića. Pamtićemo ga kao dobrog čovjeka, vrsnog ljekara i nekoga ko je svakodnevno radio na napretku. Učinio je mnogo za ljude i zdravstvo Srpske i na tome mu ostajemo beskrajno zahvalni. Porodici upućujem iskreno saučešće. Vječna mu slava i hvala! — Savo Minić (@minic_savo) October 14, 2026 Republika Srpska Preminuo je Goran Talić

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