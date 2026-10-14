Ako vam je ovo pin kod na kartici odmah ga mijenjajte: Velike su šanse da ostanete bez novca

Iako većina ljudi vjeruje da je njihov PIN dovoljno bezbjedan, pojedine kombinacije su toliko predvidljive da ih je moguće pogoditi u samo nekoliko pokušaja.

Posebno zabrinjava činjenica da se upravo najjednostavniji nizovi brojeva i dalje često koriste za zaštitu mobilnih telefona, bankovnih kartica i drugih uređaja.

Zdravlje Epileptični napad može biti smrtonosan: Jedno nikako ne smijete da radite

U vremenu kada na pametnim telefonima čuvamo gotovo sve, od privatnih fotografija i poruka do pristupa mobilnom bankarstvu, bezbjednost uređaja je važnija nego ikad. Ipak, mnogi korisnici prilikom odabira PIN-a prednost daju jednostavnosti pamćenja, zanemarujući pritom koliko takva odluka može ugroziti njihove podatke.

Četvorocifreni PIN ima ukupno 10.000 mogućih kombinacija, od 0000 do 9999. Na prvi pogled to se čini kao velik broj, ali stvarni problem leži u činjenici da ljudi ne biraju brojeve potpuno nasumično. Naprotiv, određene kombinacije pojavljuju se znatno češće od drugih.

Popularne kombinacije

Među najpoznatijim primjerima nesigurnih PIN-ova nalaze se 1234, 0000, 1111 i 1212. Riječ je o nizovima koje je izuzetno lako zapamtiti, ali upravo zbog njihove jednostavnosti mogu biti prvi na spisku kombinacija koje će neko pokušati da pogodi.

Da problem nije samo teorijski, pokazala je i poznata analiza stručnjaka za bezbjednost Nika Berija, koji je proučavao milione četvorocifrenih lozinki iz dostupnih skupova kompromitovanih podataka. Prema njegovoj analizi, kombinacija 1234 bila je ubjedljivo najzastupljenija, sa udjelom većim od deset odsto.

Društvo Srpska bogatija za 27 beba

Važno je pritom naglasiti da su analizirane četvorocifrene lozinke, a ne isključivo PIN-ovi bankovnih kartica. Ipak, rezultati dobro ilustruju koliko su ljudi skloni biranju jednostavnih i predvidljivih brojeva.

Mnogi korisnici misle da su izbjegavanjem kombinacija poput 0000 ili 1111 već učinili dovoljno za bezbjednost. Međutim, postoji čitav niz drugih obrazaca koji takođe nisu dobar izbor.

Na primjer, nizovi 1234 i 4321, ponavljanja poput 5656 ili 7878, kao i kombinacije koje na brojčanoj tastaturi prave jednostavan oblik, mogu biti lako predvidljive.

Problem je što osobe koje pokušavaju neovlašteno da pristupe uređaju često ne nagađaju potpuno nasumično. Poznavanje ljudskih navika može im pomoći da prvo isprobaju najčešće korištene kombinacije.

Ipak, mnogi savremeni uređaji i bankovni sistemi imaju ograničenja broja pogrešnih pokušaja, vremenska odlaganja i dodatne bezbjednosne mehanizme. Zbog toga predvidljiv PIN ne znači automatski da će neko uspjeti da pristupi uređaju ili računu, ali nepotrebno povećava rizik.

Zašto datum rođenja nije pametan izbor?

Jedna od najčešćih grešaka jeste korištenje ličnih datuma. Dan i mjesec rođenja, godina rođenja, godišnjica braka ili datum rođenja djeteta mnogima se čine kao idealno rješenje jer ih gotovo nikada ne mogu zaboraviti.

Društvo Nakon hladnog jutra stiže sunce: Evo kakve nas temperature očekuju tokom dana

Međutim, takvi podaci nisu uvijek privatni.

Društvene mreže danas otkrivaju mnogo više nego što mislimo. Čestitke za rođendan, javno objavljene fotografije i drugi lični podaci mogu pomoći nekome ko pokušava da pogodi PIN.

Na primjer, ako osoba koristi datum rođenja u obliku DDMM, neko ko zna njen rođendan već ima potencijalnu kombinaciju za pokušaj pristupa.

Zbog toga je preporučljivo izbjegavati sve brojeve koji se mogu povezati sa vašim identitetom, članovima porodice ili važnim životnim događajima.

Ako uređaj omogućava odabir dužeg PIN-a, stručnjaci za sajber bezbjednost preporučuju korištenje najmanje šest cifara, pod uslovom da je kombinacija nasumična i nepredvidljiva.

Značajna razlika

Razlika je značajna. Dok četvorocifreni PIN ima 10.000 mogućih kombinacija, šestocifreni ih ima čak milion.

To znači da šestocifreni PIN pruža stotinu puta više mogućih kombinacija od četvorocifrenog.

Društvo Danas se ženama ostvaruju želje: Slavimo Pokrov Presvete Bogorodice

Naravno, ni duži PIN nije siguran ako se sastoji od očiglednih nizova poput 123456 ili 000000. Dužina je važna, ali jednako je bitno izbjegavati pravilne obrasce.

Još jedna česta navika jeste korištenje istog PIN-a na više mjesta. Neki ljudi identičnom kombinacijom otključavaju mobilni telefon, pristupaju određenim aplikacijama i koriste bankovnu karticu.

Takva praksa može biti posebno opasna ako neko uspije da sazna jedan od tih kodova.

Na primjer, osoba koja posmatra korisnika dok unosi PIN za otključavanje mobilnog telefona mogla bi pokušati da istu kombinaciju upotrijebi i za druge usluge ili uređaje.

Zbog toga je preporučljivo koristiti različite PIN-ove, naročito za bankovne kartice i mobilne uređaje.

(SlobodnaDalmacija)