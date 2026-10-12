Pčelari savjetuju kako prepoznati pravi med

Autor:ATV redakcija
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Med je jedna od namirnica koja se u ishrani koristi od davnina. Nastaje od nektara i drugih biljnih sokova koje pčele prikupljaju i prerađuju, a na tržištu se, prema upozorenjima stručnjaka, može naći i falsifikovani med sa velikim udjelom šećera.
Pčelari navode osam postupaka koji se često koriste kao pokušaj razlikovanja pravog od lažnog meda.
Kristalizacija je prirodno svojstvo meda, a vrijeme potrebno da se ona dogodi zavisi od vrste. Bagremov i livadski med, prema navedenom savjetu, kristališu se brže, dok se za falsifikovani med tvrdi da duže ostaje tečan.
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Med se može namazati na suvi komad hljeba. Prema ovom savjetu, pravi med trebalo bi da na površini stvori koricu, dok bi se hljeb u slučaju meda sa većom količinom vode samo ovlažio.
Jedan od savjeta je da se tegla meda okrene naopako. Prema navedenom objašnjenju, kod prirodnog meda trebalo bi da se pojavi mjehurić kruškastog oblika koji se podiže od vrha prema dnu tegle.
Kašiku meda treba spustiti u čašu obične vode. Prema ovom testu, pravi med ostaće na kašici i spustiti se na dno, dok bi se lažni med brže rastvarao.
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Još jedan savjet podrazumijeva da se manja količina meda stavi u blizini mrava. Prema ovom objašnjenju, njihov dolazak na med ukazuje na veću količinu šećera, dok bi prirodni med trebalo da ih odbija, piše Mondo.
Nekoliko kašika meda stavi se u posudu i zagrije u mikrotalasnoj pećnici na visokoj temperaturi. Prema navedenom testu, pravi med trebalo bi da se karamelizuje, dok bi lažni postao pjenast i stvarao mnogo mjehurića.
Manju količinu meda treba staviti na papirnu maramicu ili papirni ubrus.
Prema ovom savjetu, pravi med trebalo bi duže da ostane na površini papira, dok bi med sa većim udjelom vode lakše prolazio kroz njega.
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Pri kupovini meda preporučuje se i pažljivo čitanje deklaracije. Proizvođači su dužni da navedu sastav proizvoda i prisustvo dodataka, pa deklaracija može pružiti važne informacije o medu koji kupujete.
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