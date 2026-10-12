Sibirski limun rodio u Banjaluci

Autor:ATV redakcija
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Sibirski limun rodio je u dvorištu u banjalučkom naselju Obilićevo, gdje plodovi koji podsjećaju na mandarine danima mame poglede prolaznika.
Riječ je o biljci koja sazrijeva u ovom mjesecu, te podnosi i temperaturu od minus 30 stepeni Celzijusa.
To je listopadni grm ili manje stablo čiji su svježi plodovi izuzetno bogati vitaminom C, piše Srna.
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