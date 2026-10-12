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Sibirski limun rodio u Banjaluci

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12.10.2026 10:30

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Сибирски лимун родио у Бањалуци
Foto: Srna

Sibirski limun rodio je u dvorištu u banjalučkom naselju Obilićevo, gdje plodovi koji podsjećaju na mandarine danima mame poglede prolaznika.

Riječ je o biljci koja sazrijeva u ovom mjesecu, te podnosi i temperaturu od minus 30 stepeni Celzijusa.

To je listopadni grm ili manje stablo čiji su svježi plodovi izuzetno bogati vitaminom C, piše Srna.

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Tagovi :

Limun

Banja Luka

Voće

Obilićevo

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