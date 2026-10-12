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Veliki dio Banjaluke danas bez struje: Provjerite da li je i vaša ulica

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12.10.2026 07:20

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Стубови за струју.
Foto: ATV

Brojne banjalučke ulice ostaće danas bez električne energije, saopšteno je iz Elektrokrajine.

Za danas su najavljena sljedeća isključenja električne energije na području grada:

Od 9.00 do 12.00 časova bez električne energije ostaće dijelovi ulica Koste Jarića, Rajka Bosnića broj 1 i 3, te Save Ljuboje broj 1, 2, 4 i B.

U periodu od 9.00 do 14.00 časova struje neće imati dijelovi ulica Njegoševa, Rade Kondića, Bože Nikolića, Branislava Nušića, Miloša Crnjanskog, Ljubijskih rudara, Majevička, Milana Knežine, Ivana Kukuljevića, Novosadska, Ranka Šipke, Dalibora Dače Stojića, Davida Štrpca, Leskovačka, Natalije Jović, Fruškogorska, Dr Velimira Čovića, Krajiških brigada, Vojvođanska, Čarli Čaplina, Prijedorska, Omladinska i Solunska, kao i dio naselja Kola (Konatari).

Takođe, od 9.30 do 12.30 časova struje neće biti u dijelovima Ulice Majke Jugovića broj 18, 20, 22, 24, 26, 28 i 30.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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nestanak struje

naselja bez struje

Struja

Banja Luka

Elektrokrajina

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