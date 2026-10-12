Veliki dio Banjaluke danas bez struje: Provjerite da li je i vaša ulica

Brojne banjalučke ulice ostaće danas bez električne energije, saopšteno je iz Elektrokrajine.

Za danas su najavljena sljedeća isključenja električne energije na području grada:

Od 9.00 do 12.00 časova bez električne energije ostaće dijelovi ulica Koste Jarića, Rajka Bosnića broj 1 i 3, te Save Ljuboje broj 1, 2, 4 i B.

U periodu od 9.00 do 14.00 časova struje neće imati dijelovi ulica Njegoševa, Rade Kondića, Bože Nikolića, Branislava Nušića, Miloša Crnjanskog, Ljubijskih rudara, Majevička, Milana Knežine, Ivana Kukuljevića, Novosadska, Ranka Šipke, Dalibora Dače Stojića, Davida Štrpca, Leskovačka, Natalije Jović, Fruškogorska, Dr Velimira Čovića, Krajiških brigada, Vojvođanska, Čarli Čaplina, Prijedorska, Omladinska i Solunska, kao i dio naselja Kola (Konatari).

Takođe, od 9.30 do 12.30 časova struje neće biti u dijelovima Ulice Majke Jugovića broj 18, 20, 22, 24, 26, 28 i 30.