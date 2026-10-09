Zeljković: Ukinuti Pravilnik, ja tu povlasticu ne želim niti sam je tražio

Građani Banjaluke za godišnju parking kartu plaćaju i do 1.000 KM, a gradonačelnik, njegov zamjenik, šef kabineta, predsjednik Skupštine grada, gradski menadžer, odbornici i načelnici gradskih odjeljenja ne plaćaju ništa, rekao je odbornik SNSD-a u gradskoj Skupštini Bogoljub Zeljković.

Zeljković je pojasnio da je Pravilnik koji im to omogućava Draško Stanivuković lično potpisao i da pritom nijedan odbornik nije bio pitan.

On je naveo da su na spisak povlaštenih, uz gradonačelnika i njegove najbliže saradnike, na spisak povlaštenih ubačeni i odbornici.

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"Zašto? Zato što je tako privilegija mogla da prođe kao nešto što je `za sve`, a ne kao ono što zaista jeste - poklon za ekipu gradonačelnika", rekao je Zeljković Srni.

Istakao je da su odbornici poslužili kao smokvin list.

"Ja sam odbornik u Skupštini grada i želim javno da kažem: ovu povlasticu ne želim i smatram je neprimjerenom. Niko me nije pitao. Nisam potpisao. Nisam je tražio. A sada se moje ime nalazi u dokumentu kojim se pravi razlika između građana i funkcionera", rekao je Zeljković, prenosi "Srna".

Dodao je da se tu priča ne završava jer Pravilnik ostavlja mogućnost da se besplatne karte dodjeljuju i "u drugim opravdanim slučajevima" - o čemu ponovo odlučuje gradonačelnik.

"Dakle, spisak povlaštenih nije zatvoren. Spisak povlaštenih određuje jedan čovjek", kaže on.

Zeljković je naveo da ljudima sa prosječnom platom parking stiže na naplatu, a onima sa najvećim primanjima u gradu - ne stiže.

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"Nema tu nikakve velike filozofije: ko već zarađuje više od građana, ne može istovremeno biti i oslobođen onoga što građani plaćaju. Zato tražim da se ovakav pravilnik ukine", rekao je Zeljković.

Dodao je da je iznenađen, ali ne zbog parkinga, nego zbog toga što gradonačelnik očigledno ništa nije naučio iz poruka koje su mu Banjalučani poslali.

"Nastavlja da upravlja gradom kao da je on vlasništvo ekipe koju je postavio na važna mjesta, a ne svih građana i djece koja će u njemu živjeti", rekao je Zeljković.

Ako je nekome ovo sitnica, Zeljković smatra da treba da proba nekoliko dana živjeti bez vode, pa možda onda shvati koliko ovom gradu treba dati, a ne od njega uzimati, i to do sitnica poput nekoliko sati parkinga dnevno.

"Građani ne traže privilegije. Traže da pravila važe jednako za sve", zaključio je Zeljković