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Poznat identitet ubice iz sela Laštica

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09.10.2026 17:04

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Полицијско ауто
Foto: Pexel/Pixabay

Težak zločin dogodio se u petak poslije podne u selu Livoč kod Gnjilana, gdje se sumnja da je jedan muškarac ubio svoju suprugu i prijatelja, te ranio još tri osobe.

Prema posljednjim izvještajima, na lice mjesta odmah su izašli pripadnici Kosovske policije i ekipe hitne pomoći. Područje na kojem se dogodio incident je pod potpunom policijskom blokadom.

U međuvremenu, portal Lajmi.net saznaje da je glavni osumnjičeni za umješanost u ovaj zločin Valjon Ramuši iz sela Laštica.

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Crna hronika

Identitet napadača

hapšenje

ubistvo žene

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