Poznat identitet ubice iz sela Laštica

Težak zločin dogodio se u petak poslije podne u selu Livoč kod Gnjilana, gdje se sumnja da je jedan muškarac ubio svoju suprugu i prijatelja, te ranio još tri osobe.

Prema posljednjim izvještajima, na lice mjesta odmah su izašli pripadnici Kosovske policije i ekipe hitne pomoći. Područje na kojem se dogodio incident je pod potpunom policijskom blokadom.

U međuvremenu, portal Lajmi.net saznaje da je glavni osumnjičeni za umješanost u ovaj zločin Valjon Ramuši iz sela Laštica.