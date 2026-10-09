Poznat identitet ubice iz sela Laštica

Autor:ATV redakcija
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Težak zločin dogodio se u petak poslije podne u selu Livoč kod Gnjilana, gdje se sumnja da je jedan muškarac ubio svoju suprugu i prijatelja, te ranio još tri osobe.
Prema posljednjim izvještajima, na lice mjesta odmah su izašli pripadnici Kosovske policije i ekipe hitne pomoći. Područje na kojem se dogodio incident je pod potpunom policijskom blokadom.
U međuvremenu, portal Lajmi.net saznaje da je glavni osumnjičeni za umješanost u ovaj zločin Valjon Ramuši iz sela Laštica.
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