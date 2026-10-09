Dječak pucao sebi u vrat pred drugovima: Poznato njegovo stanje, otac saslušan

Šesnaestogodišnji dječak teško je povrijeđen u stanu na Vračaru kada je, dok je petorici drugova pokazivao pištolj, oružje slučajno opalilo i pogodilo ga u vrat.

Tinejdžer je prevezen u Urgentni centar, a prema najnovijim informacijama, nalazi se u stabilnom zdravstvenom stanju.

Nesreća se dogodila u subotu, oko 21.20 sati, u Bojanskoj ulici u Beogradu, dok su roditelji povrijeđenog dječaka bili na putu u Grčkoj, saznaje Blic.

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Prema dosadašnjim informacijama, šesnaestogodišnjak je iz ostave uzeo neregistrovani pištolj koji je njegov otac naslijedio od svog oca, kako bi ga pokazao petorici drugova koji su bili kod njega u stanu.

Pištolj opalio dok se dječak igrao oružjem

Tinejdžer je pred drugovima razgledao pištolj i u njega stavio šaržer sa mecima.

Prema iskazima njegovih drugova datim policiji, nekoliko puta je pritiskao obarač, a u jednom trenutku, kada je pištolj prislonio bliže sebi, oružje je opalilo i pogodilo ga u vrat, nanijevši mu prostrelnu ranu.

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Tokom uviđaja, policija je pronašla čauru, dok je zrno metka pronađeno zabijeno u vrata stana.

Ranjeni dječak izašao na terasu i pozvao pomoć

Uprkos teškoj povredi, dječak je ostao svjestan. Odmah nakon ranjavanja uhvatio se za vrat i izašao na terasu.

Kada su ljekari Hitne pomoći stigli na lice mjesta, tinejdžer je mogao da razgovara sa njima i sam im je objasnio da se igrao pištoljem i da je oružje slučajno opalilo.

Nakon ukazane prve pomoći prevezen je u Urgentni centar.

Prema najnovijim informacijama, šesnaestogodišnjak se nalazi u stabilnom zdravstvenom stanju.

(Blic)