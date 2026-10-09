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Ergela konja u Belegišu, prva su Srbiji sa frizijskom rasom

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09.10.2026 11:44

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Ергела коња у Белегишу
Foto: Youtube/Vladimir Jovanovic

Ljudi i konji oduvijek su bili u neraskidivoj vezi, te su se kroz vijekove nizale mudre izreke o ovim plemenitim životinjama. Jednu od najupečatljivijih izgovorio je Vinston Čerčil koji je rekao da "niti jedan trenutak nije gubljenje vremena kad smo u sedlu".

Bojan Novoselac iz Belegiša prvi put je osedlao konja sa deset godina i od tada su dio njegove svakodnevnice.

"Nema ljepše nego da sjedneš na konja. Pošto ti i konj morate, kad ste na konju, moraš da budeš povezan, ti pratiš njegov ritam on prati tvoj. Isključiš se i onda uživaš", kaže Novoselac u emisiji "U našem ataru" za Vertigo produkciju.

Bojan pored uzgajivačnice rasnih pasa, upio je svoju ljubav prema konjima da prenese i na kćerku Hanu. Za konjički klub Mirela koji je dobio naziv po Bojanovoj majci, čulo i van granica Srbije.

"Danas brojimo 30 grla, a nekada smo počeli samo sa jednim. Razvijaćemo se i dalje što pravimo i novu štali po holandskim standardima. Samo za frizijske konje pošto smo mi prije šest godina uvezli prvog frizijskog konja u Srbiju i mi smo prvi uvoznici frizijske rase u Srbiju, sada trenutno brojimo 15 grla frizijskih konja", kaže Bojan.

Dodaje da su karakteristike frizijskog konja duga i lijepa griva kao i rep. A karakteristični su i zglobovi koji imaju jaku dlaku. Pored toga ova rasa je poznata i po lijepom držanju i gracioznosti.

Da bi se za dobrim konjem digla prašina potrebno je mnogo rada kaže Novoselac.

Opširnije pogledajte u videu:

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Konji

ergela

Srbija

Frizijski konj

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