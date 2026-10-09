Studenti najnepoželjniji stanodavcima: Cijene kirije idu u nebo u Banjaluci

Cijene kirija u Banjaluci rastu, a studenti za stan moraju izdvojiti od 500 do 800 KM. Stanodavci ih najmanje žele, a pojeftinjenja nema na vidiku.

Kirije u Banjaluci dostižu od 500 do 800 KM čak i za stanove namijenjene studentima, koji su ujedno najmanje poželjni zakupci stanodavcima. Jeftinih stanova gotovo da više nema, a stručnjaci za nekretnine ne očekuju pad cijena u skorijem periodu.

"Od 2022. godine do danas, cijene stanova pri kupovini su porasle za 100 odsto, dakle duplo su skuplji stanovi u novogradnji danas nego tada, logika nalaže da cijena najmova raste. S obzirom da je potražnja za kupovinom veća, a nemamo priliv stanovništva i potrebu za najmovima toliko to nije bilo proporcijalno, pa nisu rasle duplo kao u prodaji. Tako da nema više onih stanova za 300-350 KM što su nekad naučili studenti i te kategorije. Zakupce dijelimo u tri kategorije. Najniža grupa su studenti, neka srednja su porodice i treća kategorija koja je najinteresantnija stanodavcima su poslovni klijenti. Tu su cijene dosta veće", kaže Dragan Milanović, predsjednik Udruženja posrednika za promet nekretnina Republike Srpske.

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Raspon kirije od 500 do 800 KM je namijenjen za "nižu grupu", a iznajmiti stan u centru za taj iznos gotovo je nemoguće.

"Od kraja avgusta do početka oktobra, tada raste cijena, potražnja je veća. Studenti traže otprilike lokacije koje su bliže fakulteta ili da su dobro povezane javnim prevozom. Više nije centar grada nešto gdje se može naći jeftin stan", kaže Milanović.

Kada je u pitanju izbor zakupaca, iz ugla stanodavaca studenti su najnepoželjnija kategorija.

"Jedan razlog je što ne održavaju na najbolji način. Ako je noviji stan sa novijim namještajem, onda oni imaju taj rizik da će šteta biti veća od onoga što mogu da ostvare kroz zakup. Drugi razlog je što ulaze u rizik jer studenti nisu dugoročni zakupci. Stanodavac razmišlja ako će on doći u oktobru, a izaći u maju ili junu kada se završi godina, onda imaju prazan hod od nekoliko mjeseci neizdatog stana što im je gubitak. Mi ugovore sa vlasnicima nekretnina potpisujemo na godinu dana i najčešće je da se potpisuju ugovori na godinu i više", kaže Milanović.

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On napominje da nisu svi studenti u istoj situaciji i da ima i onih koji su u boljoj finansijskoj situaciji, pa roditelji ne prave prekid u iznajmljivanju.

"Oni koji dođu u avgustu pa traže stan, to su oni koji traže bolje, kvalitetnije i jeftinije na boljim lokacijama. Oni koji žele da uštede jednu ili dvije najamnine dolaze kad počinje akademska godina i biraju ono što ima. Stanodavci su zahtjevni i stanovi koji se kupuju za izdavanje nisu jeftini. Uložen je veliki kapital za kupovinu tog stana i oni očekuju povrat za taj uloženi kapital", kaže Milanović.

Prema njegovom mišljenju, otprilike 20-30 odsto stanova u svakoj novoizgrađenoj zgradi su investicijski stanovi koji služe za iznajmljivanje.

Šta se očekuje za šest mjeseci?

"Što se najmova tiče, ima vrhunaca kada je povećana potražnja. To je ovaj period avgust-oktobar. Oko Nove godine, praznika, januar, februar najmanje se ljudi odlučuju da mijenjaju stan. To je period kada najmanje ima potražnje. Ta cijena se koriguje po ponudi i potražnji. Nekada su vlasnici spremni da sačekaju da prođe taj period manjka potražnje, ne žele da spuštaju cijenu. Ako im je važno da se što prije izda, onda i koriguju cijenu", kaže Milanović za RTRS.

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Kada je u pitanju izgradnja stanova, on ističe da nema izgleda da će doći do pada cijena.

"Cijene konstantno rastu. 2022. godine smo zbog globalnih cijena imali veliki rast. Te godine od 30-40 odsto rast. Od 2023. godine imamo taj blagi trend rasta. Nema udara na tržište nepredviđenih. To je ono što je nama poznato".

Ako bi govorili o mogućem pad, Milanović ističe da tako nešto ne bi došlo preko noći.

"Eventualno, kad bi došlo do smanjenja potražnje u jednom momentu, ni tada ne bi došlo do pada cijena odmah. Investitor radije produži dinamiku prodaje. Ako je do sada prodavao zgradu od 30 stanova za šest mjeseci, radije će je onda prodavati devet. Ako bi to bio konstantni pad potražnje, onda bi se ponuda prilagođavala. Viškovi na tržištu proizvode efekat pada cijena. Investitori tu potražnju prate, pa je ponuda veća. Sa aspekta kupaca to nije dobro. Visoke cijene stanova ne odgovaraju samo onima koji u tom momentu kupuju. Već kad kupe onda im odgovara da raste, jer niko ne želi da mu vrijednost nekretnine pada", kaže Milanović.