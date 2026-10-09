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Obilne kiše izazvale poplave i klizišta u Čileu, evakuisano više od 1.000 ljudi

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09.10.2026 09:37

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Човек гази кроз мутну воду након што су обилне кише изазвале бујичне поплаве у четврт Лас Кондес у Сантјагу (Чиле), у четвртак, 8. октобра 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Esteban Felix

Obilne kiše izazvale su poplave i klizišta u Santijagu i okolnim područjima Čilea, zbog čega je više od 1.000 ljudi evakuisano, a najmanje šest osoba povrijeđeno, saopštile su danas vlasti.

Predsjednik Čilea Hose Antonio Kast proglasio je vanredno stanje u Las Kondesu, istočnom predgrađu Santijaga, nakon što su bujične kiše učinile glavne puteve neprohodnim.

U tom području je posljednjih dana palo 14,4 centimetra kiše, oko devet puta više od prosječne količine padavina za oktobar, rekla je gradonačelnica Santijaga, Katalina San Martin.

Reka Mapočo izlila se iz korita, zbog čega su naređene evakuacije.

Vatrogasci su spasili ili evakuisali više od 1.000 ljudi, a među povrijeđenima je i jednogodišnje dete sa prelomima kostiju.

U četvrtak nije bilo prijavljenih smrtnih slučajeva.

Čileanska agencija za reagovanje na katastrofe stavila je još 10 okruga u stanje visoke pripravnosti zbog rizika od novih klizišta i naredila zatvaranje škola.

Ranije kiše oštetile su desetine kuća u centralnom Čileu, dok je gotovo 12.000 korisnika u Santijagu ostalo bez struje.

Poplave su uslijedile u trenutku kada se pojačava fenomen El Ninjo, koji utiče na obrasce padavina širom svijeta.

Svjetska meteorološka organizacija saopštila je da bi ovogodišnji El Ninjo mogao da dostigne vrhunac u decembru i da bude među najintenzivnijima od 1950. godine.

Poplave i klizišta u Čileu

Očekuje se da će kiše u Čileu danas oslabiti, prenosi Tanjug.

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