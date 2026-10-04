Razorne poplave na grčkom ostrvu: Naređena evakuacija, za dan udarilo 22.000 gromova

Olujno nevrijeme bejsni na Kritu već tri dana, a stanovnici ostrva suočavaju se sa poplavama i štetom na kućama, usjevima i infrastrukturi, dok se očekuje da će kiše i oluje nastaviti danas.

Za posljednja 24 sata zabilježeno je 22.000 udara groma, ovi intenzivni fenomeni nastaviće se i danas, a epicentar će biti sjeverni dio ostrva.

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Kako je izvjestio meteorolog, Džordž Emanuil, narednih nekoliko sati su najkritičniji u pogledu intenziteta tih pojava. Očekuje se da će jake kiše i grmljavina nastaviti do danas popodne na Kritu, a prognoza je da će se uslovi povremeno poboljšati do sutra ujutro.

U Zonjani su ogromne količine vode pretvorile ulice u bujice, dok su blato i otpad prouzrokovali ozbiljnu štetu na imovini i infrastrukturi. Najveći problem u tom području identifikovan je u rijeci, čije se korito urušilo na mnogim mjestima. Stanovnici su upozoreni da napuste svoje domove od juče popodne.

Klizišta i bujice obustavljaju saobraćaj

Na Amari je razaranje takođe bilo veoma veliko. Tamo su uzastopni talasi obilnih padavina izazvali ozbiljne probleme na putnoj mreži, pri čemu su klizišta, velike količine vode i otpad otežali ili onemogućili saobraćaj na nekoliko mjesta.

I Zoniana , kao i Krana i Livadija u opštini Milopotamos, ostale su bez vodosnabdijevanja u subotu uveče zbog ozbiljne štete na vodovodnim mrežama u tom području, koju su izazvali jaki vremenski uslovi.

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Prema hitnom saopštenju Opštinskog preduzeća za vodosnabdijevanje i kanalizaciju Milopotamosa, šteta je povezana sa urušavanjem dijela puta u oblasti manastira Diskurio, što takođe otežava ekipama pristup mjestima gdje su potrebne tehničke intervencije.

Ekipe su u pokretu i ulažu napore da što pre saniraju štetu.

Situacija je bila posebno teška u opštinama Furfura, Platanija i Vistagi, gdje su se putevi pretvorili u bujice. Dugotrajne padavine su izazvale transport velikih količina vode, kamenja i zemlje na površinu puta, a došlo je i do klizišta.

I u u Iraklionu je šteta takođe bila veoma velika. Proizvođači u oblasti Profitis Ilias su u očaju zbog jakog vremena i ogromne količine vode koja je odnela sve pred sobom.

Četvoro spasenih iz poplava

U Jerapetri su lučke vlasti spasile četiri osobe iz zaliva "Agija Fotija", jer su intenzivne poplave onemogućile korišćenje putne mreže u tom području.

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Prema Obalskoj straži, četiri osobe je pokupio plutajući brod i bezbjedno prevezen u luku Makri Jalos u Jerapetri. Svi spaseni su u dobrom zdravstvenom stanju.

Istovremeno, u tom području u toku je operacija bezbjednog transporta 47 ljudi iz hotela i apartmana u oblastima Ferma i Kucunari, zbog nakupljanja vode. Kako je pojašnjeno, ljudi nisu u opasnosti i nije prijavljen nijedan incident koji bi uključivao zdravstveni problem.

(Blic)