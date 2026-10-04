Razorne poplave na grčkom ostrvu: Naređena evakuacija, za dan udarilo 22.000 gromova

Autor:ATV redakcija
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Olujno nevrijeme bejsni na Kritu već tri dana, a stanovnici ostrva suočavaju se sa poplavama i štetom na kućama, usjevima i infrastrukturi, dok se očekuje da će kiše i oluje nastaviti danas.
Za posljednja 24 sata zabilježeno je 22.000 udara groma, ovi intenzivni fenomeni nastaviće se i danas, a epicentar će biti sjeverni dio ostrva.
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Kako je izvjestio meteorolog, Džordž Emanuil, narednih nekoliko sati su najkritičniji u pogledu intenziteta tih pojava. Očekuje se da će jake kiše i grmljavina nastaviti do danas popodne na Kritu, a prognoza je da će se uslovi povremeno poboljšati do sutra ujutro.
U Zonjani su ogromne količine vode pretvorile ulice u bujice, dok su blato i otpad prouzrokovali ozbiljnu štetu na imovini i infrastrukturi. Najveći problem u tom području identifikovan je u rijeci, čije se korito urušilo na mnogim mjestima. Stanovnici su upozoreni da napuste svoje domove od juče popodne.
Na Amari je razaranje takođe bilo veoma veliko. Tamo su uzastopni talasi obilnih padavina izazvali ozbiljne probleme na putnoj mreži, pri čemu su klizišta, velike količine vode i otpad otežali ili onemogućili saobraćaj na nekoliko mjesta.
I Zoniana , kao i Krana i Livadija u opštini Milopotamos, ostale su bez vodosnabdijevanja u subotu uveče zbog ozbiljne štete na vodovodnim mrežama u tom području, koju su izazvali jaki vremenski uslovi.
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Prema hitnom saopštenju Opštinskog preduzeća za vodosnabdijevanje i kanalizaciju Milopotamosa, šteta je povezana sa urušavanjem dijela puta u oblasti manastira Diskurio, što takođe otežava ekipama pristup mjestima gdje su potrebne tehničke intervencije.
Ekipe su u pokretu i ulažu napore da što pre saniraju štetu.
Situacija je bila posebno teška u opštinama Furfura, Platanija i Vistagi, gdje su se putevi pretvorili u bujice. Dugotrajne padavine su izazvale transport velikih količina vode, kamenja i zemlje na površinu puta, a došlo je i do klizišta.
I u u Iraklionu je šteta takođe bila veoma velika. Proizvođači u oblasti Profitis Ilias su u očaju zbog jakog vremena i ogromne količine vode koja je odnela sve pred sobom.
U Jerapetri su lučke vlasti spasile četiri osobe iz zaliva "Agija Fotija", jer su intenzivne poplave onemogućile korišćenje putne mreže u tom području.
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Prema Obalskoj straži, četiri osobe je pokupio plutajući brod i bezbjedno prevezen u luku Makri Jalos u Jerapetri. Svi spaseni su u dobrom zdravstvenom stanju.
Istovremeno, u tom području u toku je operacija bezbjednog transporta 47 ljudi iz hotela i apartmana u oblastima Ferma i Kucunari, zbog nakupljanja vode. Kako je pojašnjeno, ljudi nisu u opasnosti i nije prijavljen nijedan incident koji bi uključivao zdravstveni problem.
(Blic)
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