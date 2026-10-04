Povrijeđeno više od 20 ljudi u požaru na jezeru Garda

Ukupno 24 osobe povrijeđene su u velikom požaru u kampu na jezeru Garda i sve su zbrinute na licu mjesta ili prebačene u bolnicu, saopštile su italijanske vlasti.

Agencija DPA prenijela je da je jedna osoba zadobila teške opekotine na nogama, te da je većina povrijeđenih liječena zbog trovanja ugljen-monoksidom.

Nije poznato šta je uzrokovalo požar, koji je izbio u bungalovu u kampu "Bela Italija", u opštini Peskjera del Garda, neposredno iza 6.00 časova ujutru.

Među licima koja je prevezla hitna pomoć je porodica iz Švajcarske sa troje djece.

Vatrogasna brigada je saopštila da je požar brzo lokalizovan, iako su eksplozije boca sa gasom otežale napore u gašenju vatre, prenosi Srna.