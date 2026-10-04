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Zel: Bošnjaci u BiH djeluju kao posrednici Irana

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04.10.2026 14:28

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Зел: Бошњаци у БиХ дјелују као посредници Ирана
Foto: Printscreen/Instagram/arutz_sheva_eng

Predsjednik Republikanske partije u Izraelu Mark Zel istakao je da se "moli za Republiku Srpsku" i povratak demokratije u BiH nakon današnjih izbora.

"Molim se za Republiku Srpsku i povratak istinske demokratije u BiH na ovaj važan izborni dan", napisao je Zel na "Iksu".

On je naveo ranije da Bošnjaci u BiH djeluju kao posrednici Irana i da je došlo vrijeme da se hrišćani u BiH zaštite od bošnjačkog ugnjetavanja i prekoračenja ovlaštenja.

U BiH se danas održavaju opšti izbori na kojima se bira 518 nosilaca mandata među 7.028 ovjerenih kandidata.

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Mark Zel

Izbori 2026

Izrael

Bošnjaci

Republika Srpska

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