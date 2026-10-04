Zel: Bošnjaci u BiH djeluju kao posrednici Irana

Autor:ATV redakcija
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Predsjednik Republikanske partije u Izraelu Mark Zel istakao je da se "moli za Republiku Srpsku" i povratak demokratije u BiH nakon današnjih izbora.
"Molim se za Republiku Srpsku i povratak istinske demokratije u BiH na ovaj važan izborni dan", napisao je Zel na "Iksu".
Praying for Republika Srpska and a return to true democracy in Bosnia-Herzegovina on this critical election day.— Marc Zell - מארק צל (@GOPIsrael) October 4, 2026
On je naveo ranije da Bošnjaci u BiH djeluju kao posrednici Irana i da je došlo vrijeme da se hrišćani u BiH zaštite od bošnjačkog ugnjetavanja i prekoračenja ovlaštenja.
U BiH se danas održavaju opšti izbori na kojima se bira 518 nosilaca mandata među 7.028 ovjerenih kandidata.
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