Zel: Bošnjaci u BiH djeluju kao posrednici Irana

Predsjednik Republikanske partije u Izraelu Mark Zel istakao je da se "moli za Republiku Srpsku" i povratak demokratije u BiH nakon današnjih izbora.

"Molim se za Republiku Srpsku i povratak istinske demokratije u BiH na ovaj važan izborni dan", napisao je Zel na "Iksu".

Praying for Republika Srpska and a return to true democracy in Bosnia-Herzegovina on this critical election day. — Marc Zell - מארק צל (@GOPIsrael) October 4, 2026

On je naveo ranije da Bošnjaci u BiH djeluju kao posrednici Irana i da je došlo vrijeme da se hrišćani u BiH zaštite od bošnjačkog ugnjetavanja i prekoračenja ovlaštenja.

U BiH se danas održavaju opšti izbori na kojima se bira 518 nosilaca mandata među 7.028 ovjerenih kandidata.