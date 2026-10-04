Stranački aktivisti dijelili promotivni materijal kod birališta, policija ga oduzela

Izborni dan na području Kantona Sarajevo do podne protiče u bezbjednom okruženju, a policija nije evidentirala nijedan slučaj narušavanja bezbjednosti koji bi mogao ugroziti sam izborni proces, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.

Policijski službenici Uprave policije MUP-a KS do 12 sati reagovali su na nekoliko poziva građana koji su se odnosili na situacije za koje su pozivatelji smatrali da nisu u skladu s pravilima koja važe tokom izbornog dana.

Ipak, nijedna od evidentiranih situacija, prema informacijama MUP-a KS, nije predstavljala bezbjednosnu prijetnju izbornom procesu.

Verbalne nesuglasice u Centru

Na području opštine Centar zabilježena je jedna policijska intervencija zbog verbalnih nesuglasica između članova izborne komisije.

Policija je o ovom slučaju sačinila službenu zabilješku.

U Ilijašu oduzet promotivni materijal

Tri intervencije zabilježene su na području opštine Ilijaš.

U dva slučaja policiji je prijavljeno da stranački aktivisti dijele promotivni materijal u blizini biračkih mjesta. U oba slučaja sporni materijal je oduzet po prekršajnom osnovu.

Treća intervencija odnosila se na birača koji je verbalno negodovao zbog, kako je navedeno u saopštenju, "nejasne procedure glasanja".

Policijski službenici upozorili su ga na obavezu poštovanja javnog reda i mira.

Na području ostalih opština u Kantonu Sarajevo do 12 sati nisu evidentirane policijske intervencije povezane s izbornim danom.

Iz MUP-a KS poručuju da izborni proces na području Kantona Sarajevo protiče u sigurnom okruženju, prenosi N1.