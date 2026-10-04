Logo

Stranački aktivisti dijelili promotivni materijal kod birališta, policija ga oduzela

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
04.10.2026 15:03

Komentari:

0
Изборне технологије. Избори 20026.
Foto: ATV/Branko Jović

Izborni dan na području Kantona Sarajevo do podne protiče u bezbjednom okruženju, a policija nije evidentirala nijedan slučaj narušavanja bezbjednosti koji bi mogao ugroziti sam izborni proces, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.

Policijski službenici Uprave policije MUP-a KS do 12 sati reagovali su na nekoliko poziva građana koji su se odnosili na situacije za koje su pozivatelji smatrali da nisu u skladu s pravilima koja važe tokom izbornog dana.

Ipak, nijedna od evidentiranih situacija, prema informacijama MUP-a KS, nije predstavljala bezbjednosnu prijetnju izbornom procesu.

Verbalne nesuglasice u Centru

Na području opštine Centar zabilježena je jedna policijska intervencija zbog verbalnih nesuglasica između članova izborne komisije.

Policija je o ovom slučaju sačinila službenu zabilješku.

U Ilijašu oduzet promotivni materijal

Tri intervencije zabilježene su na području opštine Ilijaš.

U dva slučaja policiji je prijavljeno da stranački aktivisti dijele promotivni materijal u blizini biračkih mjesta. U oba slučaja sporni materijal je oduzet po prekršajnom osnovu.

Treća intervencija odnosila se na birača koji je verbalno negodovao zbog, kako je navedeno u saopštenju, "nejasne procedure glasanja".

Policijski službenici upozorili su ga na obavezu poštovanja javnog reda i mira.

Na području ostalih opština u Kantonu Sarajevo do 12 sati nisu evidentirane policijske intervencije povezane s izbornim danom.

Iz MUP-a KS poručuju da izborni proces na području Kantona Sarajevo protiče u sigurnom okruženju, prenosi N1.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

izbori

aktivisti

Ilijaš

Komentari (0)

Više iz rubrike

Гласање Избори 2026изборне технологије

BiH

Oglasio se MUP Kantona Sarajevo: Evo kako protiče izborni dan

5 h

0
Скенер на изборима 2026.

BiH

Novi podaci: Do 14 sati glasalo 20,6 odsto birača

5 h

0
Скенер на изборима 2026.

BiH

CIK BiH: Moguće produženje glasanja, ali i ponavljanje izbora na pojedinim mjestima

6 h

0
ЦИК БиХ, сједница

BiH

Pojedina biračka mjesta još nisu otvorena

7 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

31

Prvi rezultati: Minić ima 11 hiljada glasova više do Blanuše!

19

27

Već stigli prvi preliminarni rezultati današnjih izbora

19

21

Ovo biračko mjesto u Banjaluci još nije zatvoreno, radi do 22 časa

19

20

U Rogatici na dva biračka mjesta produženo glasanje

19

14

Istorijski niska izlaznost, glasalo 1.3 miliona građana

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima