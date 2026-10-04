Pojedina biračka mjesta još nisu otvorena

Pojedina biračka mjesta na opštim izborima u BiH još nisu otvorena jer postoji problem sa radom uređaja za identifikaciju.

Najviše problema bilo je u Bijeljini gdje još uvijek nije otvoreno jedno biračko mjesto.Bilo je neobučenih operatera, koji nisu znali rukovati sa skenerom.

"Ovo je jedna od najvažnijih izbornih reformi u BiH", tvrdi Suad Arnautović, član CIK-a BiH.

Istakao je da će biti izvršena forenzika nad uređajima, kako bi se utvrdilo zbog čega je došlo do kvara.

"Postoje i problemi sa kol-centrom, mnogo je poziva, pa je često zauzet", istakao je Arnautović.

Republika Srpska Izlaznost građana na opštim izborima do 11 časova

Iz CIK-a poručuju da će izbori biti ponovljeni, ako se utvrdi da se na nekim biračkim mjestima nisu mogli održati.

Pomjeranje će biti za sedam dana.