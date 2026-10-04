Pojedina biračka mjesta još nisu otvorena

Autor:ATV redakcija
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Pojedina biračka mjesta na opštim izborima u BiH još nisu otvorena jer postoji problem sa radom uređaja za identifikaciju.
Najviše problema bilo je u Bijeljini gdje još uvijek nije otvoreno jedno biračko mjesto.Bilo je neobučenih operatera, koji nisu znali rukovati sa skenerom.
"Ovo je jedna od najvažnijih izbornih reformi u BiH", tvrdi Suad Arnautović, član CIK-a BiH.
Istakao je da će biti izvršena forenzika nad uređajima, kako bi se utvrdilo zbog čega je došlo do kvara.
"Postoje i problemi sa kol-centrom, mnogo je poziva, pa je često zauzet", istakao je Arnautović.
Republika Srpska
Izlaznost građana na opštim izborima do 11 časova
Iz CIK-a poručuju da će izbori biti ponovljeni, ako se utvrdi da se na nekim biračkim mjestima nisu mogli održati.
Pomjeranje će biti za sedam dana.
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