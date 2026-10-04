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CIK BiH: Manji broj biračkih mjesta još nije otvoren, poteškoće sa skenerima

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04.10.2026 09:43

Komentari:

1
CIK BIH Centralna izborna komisija
Foto: ATV

Manji broj biračkih mjesta u BiH još nije otvoren zbog poteškoća sa radom skenera glasačkih listića, saopšteno je iz Centralne izborne komisije BiH.

Iz CIK-a navode da se ove poteškoće rješavaju.

Biračka mjesta za opšte izbore otvorena su u 7.00 časova, a sa radom je počelo i 385 mobilnih timova.

Odziv birača do 11.00 časova biće saopšten na konferenciji za novinare u 12.00 časova.

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BiH

CIK BiH

Izbori 2026.

glasanje

Komentari (1)

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