Proglašeno stanje nesreće u Goraždu: Izbio požar na deponiji

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Foto: RTRS

Grad Goražde proglasio je stanje tehničko-tehnološke nesreće izazvane požarom na deponiji Šišeta.

Naloženo je aktiviranje svih subjekata zaštite i spasavanja, javnih preduzeća, ustanova i drugih raspoloživih kapaciteta, uključujući ljudstvo, mehanizaciju i opremu potrebnu za sanaciju požara. Stanje nesreće ostaje na snazi do normalizacije situacije i otklanjanja neposredne opasnosti po ljude i okolinu, javljaju federalni mediji, prenosi Srna.

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