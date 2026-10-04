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Proglašeno stanje nesreće u Goraždu: Izbio požar na deponiji

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04.10.2026 09:39

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Пожар у Горажду.
Foto: RTRS

Grad Goražde proglasio je stanje tehničko-tehnološke nesreće izazvane požarom na deponiji Šišeta.

Naloženo je aktiviranje svih subjekata zaštite i spasavanja, javnih preduzeća, ustanova i drugih raspoloživih kapaciteta, uključujući ljudstvo, mehanizaciju i opremu potrebnu za sanaciju požara.

Stanje nesreće ostaje na snazi do normalizacije situacije i otklanjanja neposredne opasnosti po ljude i okolinu, javljaju federalni mediji, prenosi Srna.

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Goražde

požar

Deponija

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