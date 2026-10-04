Proglašeno stanje nesreće u Goraždu: Izbio požar na deponiji

Autor:ATV redakcija
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Grad Goražde proglasio je stanje tehničko-tehnološke nesreće izazvane požarom na deponiji Šišeta.
Naloženo je aktiviranje svih subjekata zaštite i spasavanja, javnih preduzeća, ustanova i drugih raspoloživih kapaciteta, uključujući ljudstvo, mehanizaciju i opremu potrebnu za sanaciju požara.
Stanje nesreće ostaje na snazi do normalizacije situacije i otklanjanja neposredne opasnosti po ljude i okolinu, javljaju federalni mediji, prenosi Srna.
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