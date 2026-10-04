Sva biračka mjesta otvorena u Istočnoj Ilidži i Istočnom Novom Sarajevu, problem u Kotorcu

Autor:Aleksandra Tolj Ružić
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Sva izborna mjesta u Istočnoj Ilidži i Istočnom Novom Sarajevu su sada otvorena s tim što još uvijek postoje poteškoće sa glasanjem na jednom izbornom mjestu u Istočnoj Ilidži.
“Imamo poteškoće na biračkom mjestu 006, to je biralište u Kotorcu”, potvrđeno je za ATV iz OIK-a.
Iako je bilo poteškoća, na pojedim birački mjestima, glasanje je uspostavljeno na svim biračkim mjestima u Istočnom Novom Sarajevu.
“Sva su mjesta otvorena. Bilo je malo kašnjenja, ali sada se na svim glasa”, kazali su za ATV iz OIK Istočno Novo Sarajevo.
I iz OIK-a u Trnovu su takođe potvrdili da su sva birališta otvorena, tehnologije funkcionisu i glasanje se otvara bez ikakvih smetnji.
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