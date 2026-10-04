Sva biračka mjesta otvorena u Istočnoj Ilidži i Istočnom Novom Sarajevu, problem u Kotorcu

Sva izborna mjesta u Istočnoj Ilidži i Istočnom Novom Sarajevu su sada otvorena s tim što još uvijek postoje poteškoće sa glasanjem na jednom izbornom mjestu u Istočnoj Ilidži.

“Imamo poteškoće na biračkom mjestu 006, to je biralište u Kotorcu”, potvrđeno je za ATV iz OIK-a.

Iako je bilo poteškoća, na pojedim birački mjestima, glasanje je uspostavljeno na svim biračkim mjestima u Istočnom Novom Sarajevu.

“Sva su mjesta otvorena. Bilo je malo kašnjenja, ali sada se na svim glasa”, kazali su za ATV iz OIK Istočno Novo Sarajevo.

I iz OIK-a u Trnovu su takođe potvrdili da su sva birališta otvorena, tehnologije funkcionisu i glasanje se otvara bez ikakvih smetnji.