Vranješ: Sutra glasanje u Ambasadi BiH u Beogradu, prijavljena 51 osoba

Autor:ATV redakcija
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Ambasador BiH u Srbiji Aleksandar Vranješ izjavio je da je formalnopravno zadovoljena zakonitost za održavanje izbora na glasačkom mjestu u Ambasadi BiH u Beogradu.
Glasačko mjesto biće otvoreno sutra od 7.00 do 19.00 časova, a za glasanje se prijavila 51 osoba, prenosi Srna.
Vranješ je rekao da na ovom glasačkom mjestu nema skenera, već se glasanje odvija na stari način i ubacivanjem glasačkih listića u kutiju.
"Nakon 19.00 časova se zatvara biračko mjesto i sve se radi po ustaljenoj proceduri", rekao je Vranješ za Srnu.
On je pojasnio da su uslovi za glasanje u Ambasadi BiH u Beogradu ispunjeni jer je CIK BiH, nakon što su ranije na takozvane konsultacije povučeni članovi Biračkog odbora iz reda srpskog naroda, imenovao novog člana.
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