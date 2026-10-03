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Vranješ: Sutra glasanje u Ambasadi BiH u Beogradu, prijavljena 51 osoba

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03.10.2026 15:10

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Врањеш: Сутра гласање у Амбасади БиХ у Београду, пријављена 51 особа
Foto: ATV

Ambasador BiH u Srbiji Aleksandar Vranješ izjavio je da je formalnopravno zadovoljena zakonitost za održavanje izbora na glasačkom mjestu u Ambasadi BiH u Beogradu.

Glasačko mjesto biće otvoreno sutra od 7.00 do 19.00 časova, a za glasanje se prijavila 51 osoba, prenosi Srna.

Vranješ je rekao da na ovom glasačkom mjestu nema skenera, već se glasanje odvija na stari način i ubacivanjem glasačkih listića u kutiju.

"Nakon 19.00 časova se zatvara biračko mjesto i sve se radi po ustaljenoj proceduri", rekao je Vranješ za Srnu.

On je pojasnio da su uslovi za glasanje u Ambasadi BiH u Beogradu ispunjeni jer je CIK BiH, nakon što su ranije na takozvane konsultacije povučeni članovi Biračkog odbora iz reda srpskog naroda, imenovao novog člana.

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Aleksandar Vranješ

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