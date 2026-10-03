Počela izborna tišina u BiH

Autor:ATV redakcija
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Izborna tišina u BiH počela je u sedam časova i traje do zatvaranja birališta sutra u 19 časova.
Pravo glasa ima tri miliona 408 hiljada 517 birača u BiH i izvan nje 48 hiljada 78 birača. Za bezbjednost izbornog procesa u Republici Srpskoj biće angažovani zajednički timovi policije i tužilaštva, saopštio je MUP.
Za različite nivoe vlasti nadmeće se 75 političkih stranaka, 29 koalicija i četiri nezavisna kandidata.
Ovi izbori biće najskuplji u postdejtonskoj istoriji BiH – koštaće više od 136 miliona maraka, a prvi put biće korišćeni biometrijska identifikacija i skeneri glasačkih listića.
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