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Počela izborna tišina u BiH

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03.10.2026 08:00

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изборни изборне технологије гласање 2026
Foto: ATV

Izborna tišina u BiH počela je u sedam časova i traje do zatvaranja birališta sutra u 19 časova.

Pravo glasa ima tri miliona 408 hiljada 517 birača u BiH i izvan nje 48 hiljada 78 birača. Za bezbjednost izbornog procesa u Republici Srpskoj biće angažovani zajednički timovi policije i tužilaštva, saopštio je MUP.

Za različite nivoe vlasti nadmeće se 75 političkih stranaka, 29 koalicija i četiri nezavisna kandidata.

Ovi izbori biće najskuplji u postdejtonskoj istoriji BiH – koštaće više od 136 miliona maraka, a prvi put biće korišćeni biometrijska identifikacija i skeneri glasačkih listića.

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glasanje

Izbori 2026

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